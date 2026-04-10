Ethereum-Kurscheck: Wie stabil ist der Anstieg?

Ethereum notiert wieder deutlich über 2.000 US-Dollar und profitiert von einer verbesserten Marktstimmung. Doch im Hintergrund baut sich eine Struktur auf, die auch Risiken birgt. Entscheidend wird jetzt, ob der Anstieg nachhaltig getragen wird oder nicht.

Ethereum zeigt aktuell eine deutliche Erholung und profitiert von der verbesserten Stimmung an den Märkten. Auslöser dafür ist vor allem die vorübergehende Entspannung im Nahostkonflikt, die wieder etwas Zuversicht zurückgebracht hat. Gleichzeitig baut sich im Markt eine neue Struktur auf. Positionen werden wieder eröffnet, die Risikobereitschaft steigt und genau das sorgt dafür, dass die aktuelle Situation nicht nur Chancen, sondern auch Risiken mit sich bringt.

Ethereum-Kurs über 2.000 US-Dollar: Wie stabil ist der Anstieg wirklich?

Ethereum notiert aktuell bei rund 2.250 US-Dollar und damit klar über der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Der Anstieg passt zum insgesamt freundlicheren Bild im Kryptomarkt. Hintergrund ist vor allem die vorläufige Entspannung im Nahostkonflikt. Die USA und Iran haben sich nach Angaben mehrerer Medien auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt, verbunden mit der Wiederöffnung der Straße von Hormus. In der Folge fiel der Ölpreis wieder unter 100 US-Dollar je Barrel und die Stimmung an den Märkten hellte sich spürbar auf. Auch der Crypto Fear & Greed Index liegt wieder im neutralen Bereich. Das erklärt, warum Ethereum von diesem Risk-on-Impuls aktuell deutlich profitiert.

*US, IRAN, ISRAEL AGREE TO 2-WEEK CEASEFIRE, IRAN WILL ALLOW SAFE PASSAGE VIA HORMUZ FOR TWO WEEKS pic.twitter.com/hEVuFTvY5X — Investing.com (@Investingcom) April 7, 2026

Mehr Zuversicht im Markt, Struktur wird entscheidend

Die Entspannung im geopolitischen Umfeld hat dem Markt sichtbar geholfen. Ethereum konnte sich klar über 2.000 US-Dollar halten und bis auf rund 2.250 US-Dollar ansteigen. Damit kam auch wieder mehr Zuversicht in den Markt. Genau das sieht man jetzt in den Daten.

Das Open Interest steigt Schritt für Schritt an, also werden wieder mehr Positionen eröffnet. Gleichzeitig ist die Funding Rate positiv, was zeigt, dass aktuell wieder mehr Marktteilnehmer auf steigende Kurse setzen und Long-Positionen aufbauen. An sich ist das erst einmal nichts Negatives. Problematisch wird es dann, wenn aus dieser ersten Erholung zu schnell wieder Euphorie entsteht.

Genau darin liegt aktuell die eigentliche Gefahr. Der geopolitische Konflikt ist nicht gelöst, sondern lediglich vorerst entschärft. Es reicht also jederzeit eine neue negative Meldung, damit sich die Stimmung sofort wieder dreht. Wenn der Markt in so einer Phase zu stark über Long-Positionen und gehebelte Derivate aufgebaut ist, kann eine Gegenbewegung sehr schnell wieder Druck auslösen.

Darauf sollte man jetzt besonders achten. Entscheidend ist nicht nur, dass der Kurs steigt, sondern wie dieser Anstieg getragen wird. Solange auch echte Spotnachfrage in den Markt kommt, bleibt die Struktur gesünder. Wenn aber das Derivatevolumen schneller wächst als das Spotvolumen und gleichzeitig die Funding Rate weiter anzieht, dann wird der Markt zunehmend fragiler. Dann entsteht genau die Situation, in der schon ein kleiner negativer Impuls ausreicht, um die Bewegung wieder abzubauen.

Ethereum-Kurs: Diese Unterseite bleibt jetzt besonders wichtig

Ein Blick auf die Liquidation Heatmap zeigt ein klares Bild. Auf der Oberseite ist aktuell kaum noch Liquidität vorhanden. Das heißt, nach oben gibt es kurzfristig weniger Bereiche, die zusätzlich gezogen werden können.

Auf der Unterseite sieht es anders aus. Im Bereich zwischen 2.050 und 2.000 US-Dollar liegt eine deutlich erkennbare Liquidationszone. Dieser Bereich kann angelaufen werden, wenn sich die aktuelle Struktur weiter in Richtung Derivatemarkt verschiebt oder neue Unsicherheit in den Markt kommt.

Ethereum und Liquidation-Heatmap. / Quelle: CoinAnk

Besonders die Marke von 2.000 US-Dollar spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie ist nicht nur technisch relevant, sondern auch psychologisch. In Kombination mit den dort liegenden Liquidationen kann dieser Bereich schnell zum Ziel werden, falls der Markt kurzfristig Druck bekommt.

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