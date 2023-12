Weihnachten steht vor der Tür und ihr sucht nach einem passenden Geschenk aus dem Krypto-Space? We got you covered! Für Neueinsteiger bis DeFi-Profis, von günstig bis extravagant und Büchern bis Ledger-Wallets – hier ist für jeden was dabei. Und das Beste: Die meisten Geschenke habt ihr sofort – kein langes Warten auf DHL und Co.

1. Wissen ist Macht: BTC-ECHO Masterclasses und das BTC-ECHO Plus+ Abo

Der Bullenmarkt steht vor der Tür und Freunde und Familie fragen dich: Wie mache ich mir ein Krypto-Portfolio? Worauf muss ich beim Investieren achten? Das perfekte Geschenk: die neue BTC-ECHO Masterclass von Miss Crypto für Krypto-Einsteiger. 34 Lektionen in knapp 1,5 Stunden: Alles, was Neulinge über das Investieren in Krypto wissen müssen. Für Fortgeschrittene haben wir auch eine neue Masterclass zum Thema DeFi.

Ansonsten ist das beste Geschenk für Krypto-Begeisterte zu Weihnachten immer noch: unser BTC-ECHO Plus+ Abo. Den ersten Monat gibt es für 1 Euro, danach für 9,90 Euro im Monat, alle News und hunderte Artikel mit spannenden Hintergründen, exklusive Recherchen und Interviews. Einzigartig im deutschsprachigen Raum.

2. Für die Enkel: der Bitcoin-Sparplan

Der beste Weg, um in Bitcoin und Co. zu investieren: ein Sparplan. Wer regelmäßig einen bestimmten Betrag investiert, muss sich um die hochvolatilen Kurse keine Sorgen machen. Denn er kauft zu einem Durchschnittspreis. Und langfristig. Auf diese Weise war Bitcoin bisher immer ein profitables Geschäft. Wie man einen Bitcoin-Sparplan einrichtet, lest ihr hier. Zu den besten Anbietern geht es hier entlang.

3. Zum Schmökern: Bitcoin-Bestseller und Krypto-Krimis zu

Oder du suchst zu Weihnachten nach der perfekten Einführung in den Kosmos von Bitcoin? Dann legen wir dir den Spiegel-Bestseller “Die Orange Pille” vom Zeit-Journalisten Ijoma Mangold ans Herz. So spannend und verständlich hat lange keiner mehr die Faszination mit dem digitalen Gold auf den Punkt gebracht. Alternativ auch empfehlenswert: das Bitcoin-Buch von Reclam.

Wer auf Crime steht: In “Going Infinite” nimmt Edelfeder Michael Lewis den milliardenschweren FTX-Skandal auseinander, der Stoff wird schon verfilmt. “Number Go Up” von Zecke Faux skizziert brillant den rasanten Aufstieg und Fall während des letzten Hypes.

Podcast

4. Für den Krypto-Geek: eine Hardware-Wallet

Kryptowährungen selbst aufbewahren, das geht immer noch am sichersten mit einer Hardware-Wallet. Absolute Sicherheit, einfache Handhabung: Wer viel digitales Vermögen hat, kommt um die schicken Sticks nicht herum. Mit 50 Euro ist man schon dabei. Hier findet ihr eine Auswahl.