In diesem Artikel erfährst du: Wie es um Web3-Gaming steht

Die spannendsten Chains für Web3-Gaming

Die interessantesten Games jeder Chain

Lange Zeit war es ruhig um sie, aber Web3-Games sind wieder auf dem Weg zurück in den Kryptomarkt. Und dieses Mal sind ihre Aussichten vielversprechender als jemals zuvor. Im Bullenmarkt 2021 explodierten die Token von gehypten Blockchain-Spielen wie Axie Infinity in wenigen Monaten um Hunderte, manchmal gar Tausende Prozent. Nach dem darauffolgenden Crash blieb allerdings wenig vom Hype übrig: Rund 93 Prozent aller Projekte sollen laut einer Studie tot sein. Doch der Traum von einer neuen Art des digitalen Spielens mit Blockchain, NFTs und Co. lebt weiter. Und diesen Bullrun könnte der Sektor noch für Überraschungen sorgen. Denn bisher sind Web3-Gaming-Token noch stark hinter den anderen Narrativen zurückgeblieben, dabei stehen einige spannende Projekte in den Startlöchern für einen Launch in 2025 und 2026. Das sind die vielversprechendsten Protokolle für Anleger.

