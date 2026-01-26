App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.08 T $
Bitcoin-Kurs87,755.00 $-1.15%
Ethereum-Kurs2,865.09 $-2.57%
XRP-Kurs1.88 $-1.00%
BNB-Kurs871.03 $-0.92%
Solana-Kurs122.34 $-3.28%
TRON-Kurs0.296811 $0.45%
Dogecoin-Kurs0.121516 $-1.30%
Cardano-Kurs0.347067 $-2.34%
Zcash-Kurs350.10 $-2.52%
Hyperliquid-Kurs22.14 $-3.16%
Chainlink-Kurs11.76 $-2.65%
Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die neuesten Leitzinsentscheidungen aus den USA sowie US-Erzeugerpreise könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs87,755.00 $-1.15 %
Bitcoin kaufen
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Weshalb Investoren auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve schauen müssen
  • Wieso die aktuellen US-Erzeugerpreisdaten einen Vorgeschmack für die Entwicklung der Inflation inden USA geben

Der Krypto-Markt beendet die Handelswoche im Rückwärtsgang und folgt damit dem schwachen Wochenschluss an der Wallstreet. Bitcoin (BTC) korrigiert mehr als neun Prozentprozent und beschließt die Woche im Bereich der 86.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) und Solana (SOL) verlieren sogar mehr als 16 Prozent an Wert. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein im Aufbau befindlicher Quantencomputer des Start-ups IQM Germany steht in einem Rechenzentrum.
Die Uhr ticktQuantensicher investieren: Dieser Coin nimmt es mit den Supercomputern auf
SOL-Coin-Stapel vor einem dunklen Hintergrund mit Kursdiagrammen
Schock-PrognoseWarum Wall Street ETH und SOL für viel zu teuer hält
Laptop-Spiegelung mit Code-Zeilen auf einem Schreibtsich
Arbeitsmarkt-BerichtKrypto-Jobs: Wo Bewerber jetzt 100.000 US-Dollar verdienen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
River
76.81 $
30.71%
Provenance Blockchain
0.023072 $
1.74%
LEO Token
9.11 $
1.34%
Tether Gold
5,065.42 $
0.65%
TRON
0.296811 $
0.45%
HTX DAO
0.000002 $
0.14%
PayPal USD
0.998547 $
0.08%
Ethena Staked USDe
1.22 $
0.07%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.998751 $
0.03%
Tether
0.998753 $
0.02%
MYX Finance
5.97 $
-11.30%
Aster
0.610360 $
-6.21%
Pump.fun
0.002514 $
-6.05%
Monero
457.99 $
-5.94%
Uniswap
4.56 $
-5.65%
Mantle
0.855511 $
-4.87%
World Liberty Financial
0.167096 $
-4.80%
Canton
0.149441 $
-4.32%
Ethena
0.165723 $
-4.15%
Pi Network
0.173349 $
-3.86%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren