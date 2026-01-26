Die neuesten Leitzinsentscheidungen aus den USA sowie US-Erzeugerpreise könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Weshalb Investoren auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve schauen müssen

Wieso die aktuellen US-Erzeugerpreisdaten einen Vorgeschmack für die Entwicklung der Inflation inden USA geben

Der Krypto-Markt beendet die Handelswoche im Rückwärtsgang und folgt damit dem schwachen Wochenschluss an der Wallstreet. Bitcoin (BTC) korrigiert mehr als neun Prozentprozent und beschließt die Woche im Bereich der 86.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) und Solana (SOL) verlieren sogar mehr als 16 Prozent an Wert. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

