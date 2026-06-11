App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
1,93 T
Hyperliquid-Kurs48,68 2.01%
Bitcoin-Kurs54.334,21 2.61%
Ethereum-Kurs1.428,76 1.56%
XRP-Kurs0,962281 0.79%
BNB-Kurs518,21 2.33%
Hyperliquid-Kurs48,68 2.01%
Solana-Kurs56,43 2.65%
TRON-Kurs0,278699 -0.26%
Dogecoin-Kurs0,073172 1.51%
Cardano-Kurs0,142909 3.32%
Zcash-Kurs368,65 2.45%
Chainlink-Kurs6,73 1.49%
Pi Network-Kurs0,108602 0.70%
Europäische Zentralbank 

EZB erhöht Leitzins um 25 Basispunkte: Das sind die Folgen für Bitcoin

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Für Bitcoin und den Krypto-Markt bleibt das Zinsumfeld damit ein wichtiger Belastungsfaktor.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs54.334,21 2.61 %
Bitcoin kaufen
EZB-Chefin Lagarde spricht auf einer Konferenz

Beitragsbild: picture alliance

 | Christine Lagarde steht seit November 2019 an der Spitze der Europäischen Zentralbank

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte steigt damit von 2,15 auf 2,40 Prozent. Mit der Entscheidung reagiert die EZB auf den jüngsten Anstieg der Inflation in der Eurozone. Das hat die Notenbank in einer Pressemitteilung erklärt.

Im Mai kletterte die Teuerungsrate auf 3,2 Prozent und liegt damit wieder deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Für die EZB erhöht das den Druck, trotz konjunktureller Risiken weiter gegen die hartnäckige Inflation vorzugehen. Besonders die Entwicklung der Energiepreise bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Der Iran-Konflikt erschwert die Prognosen zusätzlich, da höhere Öl- und Gaspreise den Preisdruck erneut verstärken können.

Für Krypto ist die Entscheidung relevant, weil steigende Zinsen die Liquiditätsbedingungen verschärfen. Höhere Renditen bei Staatsanleihen machen riskante Anlageklassen weniger attraktiv. Bitcoin und andere Kryptowährungen reagieren deshalb häufig sensibel auf eine restriktivere Geldpolitik.

Die Zinserhöhung um 25 Basispunkte war am Markt jedoch bereits nahezu vollständig eingepreist. Analysten taxierten die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts kurz vor der Entscheidung auf rund 97 Prozent.

Das bedeutet die EZB-Entscheidung für Bitcoin

Für Bitcoin bleibt die geldpolitische Richtung der EZB ein wichtiger Makro-Faktor. Die Zinserhöhung signalisiert, dass die Notenbank den Kampf gegen die Inflation höher gewichtet als mögliche Belastungen für Wachstum und Finanzmärkte. Das Umfeld für Risk-Assets bleibt damit schwierig.

Kurzfristig dürfte die Entscheidung den Blick der Anleger weiter auf die Zinserwartungen lenken. Sollten Marktteilnehmer nun weitere Schritte einpreisen, könnte das den Euro stützen und Bitcoin und Co. belasten. Ein stärkerer Euro kann den US-Dollar zwar dämpfen, eine restriktivere Geldpolitik spricht aber gegen eine schnelle Rückkehr günstiger Liquiditätsbedingungen.

Damit dürften sich die Blicke der Anleger nun auf den neuen Fed-Chef Kevin Warsh richten. Nächste Woche steht dessen erste FOMC-Sitzung an.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Nahaufnahme eines Mannes mittleren Alters mit grauen Haaren und Bart, der Anzug und Krawatte trägt und vor einem unscharfen Hintergrund nach links blickt und über die Auswirkungen von Bitcoin nachdenkt.
Treasury-Gigant unter der LupeStrategy in der Teufelsspirale? So steht es wirklich um Bitcoin, MSTR und STRC
XRP-Münze vor roten Zahlen im Hintergrund
KursanalyseXRP-Kursanalyse: Droht der Rückfall unter 1 US-Dollar?
Lars Klingbeil vor einem fallenden Bitcoin-Chart
Jahreshaltefrist unter BeschussVier Krypto-Steuerszenarien: So teuer könnte es bald für deutsche Bitcoin-Anleger werden
Audiera
7,55
59.96%
Monero
299,75
10.46%
Midnight
0,029260
9.05%
DeXe
17,52
7.32%
Cosmos Hub
1,67
4.95%
KuCoin
5,80
4.15%
Sky
0,049414
4.03%
NEXO
0,701523
3.99%
A7A5
0,011479
3.51%
Cardano
0,142909
3.32%
LAB
6,87
-12.13%
JUST
0,066752
-2.48%
Ethena
0,065307
-2.46%
World Liberty Financial
0,050662
-2.42%
PAX Gold
3.526,84
-1.70%
Aptos
0,543175
-1.69%
Tether Gold
3.518,80
-1.59%
Kaspa
0,026266
-1.59%
​​Stable
0,029556
-1.55%
Algorand
0,076483
-1.30%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren