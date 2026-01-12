App herunterladen
Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die neusten Verbraucherpreisdaten sowie aktuelle US-Einzelhandelsumsätze werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs91,357.00 $0.82 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wieso verschiedene US-Inflationsdaten relevant für die Kurse am Finanzmarkt werden dürften
  • Warum die Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellen

Der Krypto-Markt tendierte in der Vorwoche seitwärts und kann sich der positiven Handelswoche am US-Aktienmarkt nicht anschließen. Während der Aktienindex S&P500 ein neues Allkzeithoch markierte, schloss die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) die Woche nahezu unverändert um 91.000 US-Dollar. Einziger nennenswerter Kursgewinner unter den 10 größten Kryptowährungen ist Solana (SOL) mit einem Wertzuwachs von vier Prozent. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

