Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Einkaufsmanagerindizes sowie Daten vom US-Arbeitsmarkt könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs92,425.00 $1.05 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum die ISM-Einkaufsmanagerindizes ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft darstellen
  • Wieso Anleger die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts in den USA im Blick haben sollten

Der Krypto-Markt startet bullish in das Handelsjahr 2026. Bitcoin (BTC) beschließt die Woche mit einem Kursplus von gut vier Prozent im Bereich der 91.000 US-Dollar. Stärkster Kursgewinner unter den 10 größten Kryptowährungen ist Dogecoin (DOGE) mit 20 Prozent Wertzuwachs. Auch Ripple (XRP) mit 13 Prozent Kursanstieg sowie Solana mit mehr als acht Prozent Kursplus zeigen bullishe Erholungstendenzen. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Das könnte dich auch interessieren