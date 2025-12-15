In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Wieso verschiedene US-Inflationsdaten relevant für die Kurse am Finanzmarkt werden dürften
- Warum Anleger ihr Augenmerk auf die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts den USA legen werden
- Worauf Anleger bei der Lietzinssitzung der japanischen Notenbank BOJ achten sollten
Der Krypto-Markt kann sich trotz US-Leitzinssenkung am vergangenen Mittwoch nicht nachhaltig gen Norden absetzen und erleidet in der zweiten Wochenhälfte erneut Gewinnmitnahmen. Bitcoin (BTC) beendet die Woche mit einem Kursabschlag von drei Prozent unterhalb der 89.000 US-Dollar. Auch Ethereum (ETH) verliert knapp zwei Prozent, kann auch aber vorerst oberhalb der Marke von 3.000 US-Dollar behaupten. Ripple (XRP) und Solana (SOL) verlieren trotz anhaltender Zuflüsse in die Spot-ETFs jeweils um fünf Prozentpunkte an Wert. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
