Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die neusten Verbraucherpreisdaten sowie wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wieso verschiedene US-Inflationsdaten relevant für die Kurse am Finanzmarkt werden dürften
  • Warum Anleger ihr Augenmerk auf die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts den USA legen werden
  • Worauf Anleger bei der Lietzinssitzung der japanischen Notenbank BOJ achten sollten

Der Krypto-Markt kann sich trotz US-Leitzinssenkung am vergangenen Mittwoch nicht nachhaltig gen Norden absetzen und erleidet in der zweiten Wochenhälfte erneut Gewinnmitnahmen. Bitcoin (BTC) beendet die Woche mit einem Kursabschlag von drei Prozent unterhalb der 89.000 US-Dollar. Auch Ethereum (ETH) verliert knapp zwei Prozent, kann auch aber vorerst oberhalb der Marke von 3.000 US-Dollar behaupten. Ripple (XRP) und Solana (SOL) verlieren trotz anhaltender Zuflüsse in die Spot-ETFs jeweils um fünf Prozentpunkte an Wert. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

