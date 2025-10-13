Aktuelle Inflationsdaten aus den USA und China könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wieso die neusten Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten aus den USA und China den Kurs von Bitcoin beeinflussen dürften

Warum Anleger wegen des Shutdowns weiterhin auf die neusten Daten vom US-Arbeitsmarkt warten

Weshalb die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellt

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) rutschte nach einem Wiederaufflammen des Zollkriegs zwischen den USA und China zwischenzeitlich massiv gen Süden und fiel mit 107.000 US-Dollar auf den tiefsten Kurs seit Anfang Juli. Über das Wochenende erholte sich der Kurs dann auf 115.500 US-Dollar und konnte die Verluste im Wochenvergleich auf sechs Prozent begrenzen. Der restliche Krypto-Markt brach nach historisch hohen Liquidationen am Future-Markt von mehr als 19 Milliarden US-Dollar noch deutlich stärker ein. Einige Altcoins markierten zwischenzeitlich Kursabschläge von mehr als 80 Prozent. Ethereum (ETH) begrenzte die Verluste nach einer Aufholjagd auf acht Prozent. Solana (SOL) und Ripple (XRP) gaben im Wochenvergleich jeweils 13 Prozent ab. Einzig der Binance Coin (BNB) schloss die Handelswoche mit einem Kursaufschlag von 13 Prozent ab. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

