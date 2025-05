Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die bevorstehende Leitzinsentscheidung in den USA sowie aktuelle Einkaufsmanagerindizes aus dem US-Dienstleistungssektor werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Warum die aktuelle Leitzinsentscheidung in den USA die Kursrichtung der kommenden Wochen vorgeben könnte

Weshalb Investoren auf die aktuellen ISM-Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungebereich schauen werden

Wieso Kryptoanleger die Quartalszahlen von Advanced Microsystems Devices, Iren Energy, Coinbase und Marathon Digital Holdings im Blick haben sollten

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) sprang in der abgelaufenen Handelswoche mit zwischenzeitlich 97.948 US-Dollar auf den höchsten Stand seit dem 21. Februar, bevor eine Kurskonsolidierung über das Wochenende den BTC-Kurs zurück unter 95.000 US-Dollar drückte. Im Wochenvergleich blieb ein leichtes Kursplus von knapp einem Prozentpunkt. Ein Grund für den freundlichen Wochenschluss ist die längste Kursrallye des S&P500 seit dem Jahr 2004. Starke Quartalszahlen der Techgiganten Microsoft und Meta ließen den Kurs des US-Leitindex den neunten Handelstag in Folge im Wert zulegen. Welche relevanten Wirtschaftsdaten neben der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

