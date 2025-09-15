App herunterladen
Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die neueste Leitzinsentscheidung in den USA sowie die aktuellen PCE-Kerninflationsdaten werden die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs115,770.00 $-0.20 %
Bitcoin kaufen
 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum die aktuelle Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed die Kurse an den Finanzmärkten beeinflussen dürfte
  • Weshalb die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellt
  • Warum Anleger ihr Augenmerk zunhemend auf Daten vom US-Arbeitsmarkt legen

Bitcoin (BTC) kann sich in der letzten Handelswoche weiter gen Norden vorarbeiten und mit einem Kursplus von rund vier Prozent im Bereich der 116.000 US-Dollar beenden. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich nach einer Schwächephase in den Vorwochen ebenfalls bullish und legt im Wochenvergleich mehr als sieben Prozent im Wert zu. Der Überflieger unter den Top-5 Altcoins ist in dieser Woche die Highspeed-Blockchain Solana (SOL) mit 19 Prozent Kursplus. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

