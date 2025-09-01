In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Wieso die aktuellen ISM-Einkaufsmanagerindizes ein Indiz für die wirtschaftliche Verfassung der USA darstellen
- Warum Anleger ihr Augenmerk besonders auf die neusten Daten vom US-Arbeitsmarkt legen werden
Bitcoin (BTC) muss auch in der abgelaufenen Handelswoche weiter Federn lassen und rutscht im Wochenvergleich knapp drei Prozent bis in den Bereich um 109.000 US-Dollar ab. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich ebenfalls bearish und verliert mehr als sechs Prozent an Wert. Einzig der Binance Coin (BNB) und Solana (SOL) können sich gegen die Korrektur am Krypto-Markt stemmen und schließen die Handelswoche nahezu unverändert. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
