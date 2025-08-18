In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Weshalb der US-Immobilienmarkt wichtige Kennzahlen über die Verfassung der US-Wirtschaft liefert
- Wieso dem Treffen der wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zukommt
Bitcoin (BTC) beschließt die Handelswoche, in der die Krypto-Leitwährung mit 124.533 US-Dollar zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch ansteigen konnte, im Bereich des Vorwochenschlusskurses knapp unterhalb der Marke von 118.000 US-Dollar. Hingegen können die Top-10 Altcoin Ethereum (ETH), Solana (SOL) und der Binance Coin (BNB) jeweils um rund fünf Prozentpunkte im Wert zulegen. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
