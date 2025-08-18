App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.08 T $
Bitcoin-Kurs115,241.00 $-2.34%
Ethereum-Kurs4,277.51 $-4.26%
XRP-Kurs2.97 $-4.66%
Cardano-Kurs0.921714 $-3.33%
Solana-Kurs181.15 $-5.63%
Dogecoin-Kurs0.222603 $-4.51%
BNB-Kurs830.39 $-2.72%
Polkadot-Kurs3.87 $-3.90%
IOTA-Kurs0.199057 $-6.28%
Official Trump-Kurs8.99 $-2.02%
TRON-Kurs0.347231 $-0.87%
Stellar-Kurs0.408135 $-4.96%

Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Neuste Inflationsdaten aus Europa, die Veröffentlichung des FED-Sitzungsprotokolls sowie das jährliche Notenbanksymposium in Jackson Hole könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs115,241.00 $-2.34 %
Bitcoin kaufen
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Weshalb der US-Immobilienmarkt wichtige Kennzahlen über die Verfassung der US-Wirtschaft liefert
  • Wieso dem Treffen der wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zukommt

Bitcoin (BTC) beschließt die Handelswoche, in der die Krypto-Leitwährung mit 124.533 US-Dollar zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch ansteigen konnte, im Bereich des Vorwochenschlusskurses knapp unterhalb der Marke von 118.000 US-Dollar. Hingegen können die Top-10 Altcoin Ethereum (ETH), Solana (SOL) und der Binance Coin (BNB) jeweils um rund fünf Prozentpunkte im Wert zulegen. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mehrere physische Kryptowährungsmünzen, darunter eine mit dem Ripple-Coin (XRP)-Logo, werden vor einem digitalen Finanzchart mit grünen und rosafarbenen Kerzenleuchtern angezeigt, die auf eine spannende XRP-Prognose hindeuten.
Was sagt die KI?XRP-Prognose: So hoch steigt der Ripple-Coin bis Ende 2025 laut ChatGPT-5
Eine große goldene Bitcoin-Münze ruht auf einer Computerplatine, in deren Nähe drei Miniaturfiguren von Menschen stehen, die den globalen Einfluss der Bitcoin-Technologie symbolisieren.
Besser als Microstrategy Bitcoin-Miner vor Mega-Comeback: Jetzt bei MARA und Co. einsteigen?
Ein Mann in Hemd und Krawatte sitzt an einem Schreibtisch mit mehreren Monitoren, auf denen Aktien- und Bitcoin-Charts zu sehen sind, und stützt seinen Kopf in die Hand, er wirkt verzweifelt.
Alle wollen reich werden – keiner denkt daran, was dann kommtReich durch Bitcoin: Warum man sich das vielleicht gar nicht wünscht
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Monero
274.94 $
3.95%
Provenance Blockchain
0.026911 $
3.71%
Chainlink
24.83 $
2.23%
POL (ex-MATIC)
0.243681 $
1.04%
LEO Token
9.47 $
0.31%
USDT0
1.00 $
0.14%
USD1
0.999864 $
0.04%
First Digital USD
0.998196 $
0.04%
sUSDS
1.06 $
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Mantle
1.24 $
-8.90%
Bonk
0.000022 $
-7.67%
Hyperliquid
43.72 $
-7.61%
Kinetiq Staked HYPE
43.89 $
-7.34%
Uniswap
10.34 $
-6.90%
NEAR Protocol
2.57 $
-6.73%
OKB
115.00 $
-6.58%
Sui
3.56 $
-6.28%
Celestia
1.74 $
-6.27%
Render
3.73 $
-6.19%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren