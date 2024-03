Jen-Hsun “Jensen” Huang versprüht vielleicht nicht ganz so viel Esprit. Ist aber nicht weniger fame als Taylor Swift, zumindest in der Tech-Welt. Das behauptet Mark Zuckerberg, der schon die schnittige Lederjacke des Nvidia CEOs tragen durfte. Ganz so dicke sind Huang und Illia Polosukhin, Mitgründer vom NEAR Protocol, zwar noch nicht. Obwohl sie ihre Kleidung dankenswerterweise anbehielten, durfte sich Polosukhin zumindest kurz im Glanz des gefeierten Starunternehmers sonnen – als dieser ihn am Arm packte. Der Nachrichtenwert dieser Begebenheit mag gegen Null tendieren. Das NEAR-Projekt machte jedoch ein großes Ding daraus. Und erntete nicht nur Spott auf Twitter. Auch der Kurs des Token scheint die zärtliche Berührung nicht gut verkraftet zu haben.

“Ich kann nicht ausdrücken, wie verdammt peinlich dieser Tweet ist”