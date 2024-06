In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin-Kurs momentan stagniert

Wann erneut eine Rallye beginnen könnte

Wer die Kurstreiber eines Aufwärtstrends sind

Bis wann Bitcoin auf eine Million US-Dollar steigen soll

Es liegt vielleicht an der Fußball-EM. Vielleicht auch an der Urlaubssaison. An allgemeiner Ermüdung, Tristesse oder allem zusammen – Fakt ist: am Krypto-Markt geht es zurzeit schleppend voran. Seit dem Rekordhoch im März hangelt sich der Bitcoin-Kurs antriebslos durch eine ermüdende Seitwärtsphase, Tendenz: leicht abwärts. Trotz eines zurückliegenden Halvings und florierenden ETF-Geschäftszahlen.

Das aber ist das Tröstende am Sommerloch: irgendwann zieht es vorbei. Das Analysehaus Bernstein Research verbreitet vorab Vorfreude auf die Zeit danach. Denn in der zweiten Jahreshälfte, so ihre Prognose, plätschert eine neue Welle institutioneller Investoren und damit frisches Geld in den Markt. Das bescheidene Kursziel: 200.000 US-Dollar, bis Ende nächsten Jahres. Zuvor könnte es nach Einschätzung von Willy Woo aber noch einmal ordentlich knallen. Über dem Krypto-Markt sieht der Bitcoin-Analyst dunkle Gewitterwolken aufziehen.

Noch einmal die Zähne zusammenbeißen

