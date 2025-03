In diesem Artikel erfährst du: Warum der größte Vermögensverwalter der Welt bullish ist

Wieso die zweitgrößte Bank der Welt bald einen Stablecoin launcht

Wie JPMorgan bereits seit Jahren ein Blockchain-Netzwerk betreibt

Was VISA und Mastercard im Space umsetzen

Krypto und die Wall Street – lange Zeit war das ein antagonistisches Verhältnis. “Kill the banks”, hieß es aus den Tiefen der anarchistisch-libertären Tech-Revolution, die Bitcoin und Co. seit 2009 vorangetrieben hatten. Doch heute arbeiten die Giganten der Wall Street selbst mit der Blockchain-Technologie – und treiben deren Massenadoption mit Riesenschritten voran. Aus “Kill the banks” ist “Make the banks great again” geworden. Von Bitcoin-Spot-ETFs im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar über gemeinsame Tokenisierungsprojekte, die seit ihrer Gründung fast eine Billion US-Dollar umgesetzt haben, bis hin zu Träumen von eigenen Stablecoins und der Integration der Blockchain in Zahlungsnetzwerke: So bullish sind BlackRock, Bank of America, Visa und Co.

