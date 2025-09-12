App herunterladen
Krypto in DACH Von 21X bis Commerzbank: Der Krypto-Standort Deutschland weitet die Produktpalette aus

Während die USA mit Hochdruck an der Krypto-Zukunft arbeitet, steht auch im DACH-Raum die Zeit nicht still. Die neuesten Entwicklungen im Überblick.

Johannes Dexl
Das Äußere einer Commerzbank-Filiale mit gelber Beschilderung und Logo auf einem modernen Backsteingebäude, das auf mögliche Krypto-Dienste im Inneren hinweist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch die Commerzbank zeigt zunehmend Interesse am Krypto-Markt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie du bei Backpack nun regulierte Perpetuals handeln kannst
  • Wieso 21X den "Spotify-Moment" für den Finanzmarkt liefert
  • Was die MiCA-Lizenz für Bullish bedeutet
  • Wie Krakens xStocks 24/5-Handel und DeFi-Rendite ermöglichen
  • Was hinter der Commerzbank-Beteiligung an nxtAssets steckt

21X geht als erste nach EU-Recht zugelassene, blockchainbasierte Wertpapier-Marktinfrastruktur (DLT-Trading-und-Settlement-System) in den Handel. Bullish – die Krypto-Börse für Institutionen – erhält eine MiCA-Lizenz der BaFin. Backpack bringt die beliebte und volumenstarke Kategorie der Perpetual Futures in einem regulierten Rahmen nach Europa. Auch die Commerzbank weitet mit einer strategischen Beteiligung ihr Krypto-Engagement aus. Die jüngsten Neuigkeiten zeigen: Der Krypto-Standort Deutschland arbeitet weiter daran, mit den Entwicklungen in den USA Schritt zu halten.

Das könnte dich auch interessieren