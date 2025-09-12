In diesem Artikel erfährst du:
- Wie du bei Backpack nun regulierte Perpetuals handeln kannst
- Wieso 21X den "Spotify-Moment" für den Finanzmarkt liefert
- Was die MiCA-Lizenz für Bullish bedeutet
- Wie Krakens xStocks 24/5-Handel und DeFi-Rendite ermöglichen
- Was hinter der Commerzbank-Beteiligung an nxtAssets steckt
21X geht als erste nach EU-Recht zugelassene, blockchainbasierte Wertpapier-Marktinfrastruktur (DLT-Trading-und-Settlement-System) in den Handel. Bullish – die Krypto-Börse für Institutionen – erhält eine MiCA-Lizenz der BaFin. Backpack bringt die beliebte und volumenstarke Kategorie der Perpetual Futures in einem regulierten Rahmen nach Europa. Auch die Commerzbank weitet mit einer strategischen Beteiligung ihr Krypto-Engagement aus. Die jüngsten Neuigkeiten zeigen: Der Krypto-Standort Deutschland arbeitet weiter daran, mit den Entwicklungen in den USA Schritt zu halten.
