Die Kryptowährung Bitcoin und mit ihr auch viele Altcoins müssen zuletzt Federn lassen. Wieso wir dennoch auf günstigere Kurseinstiege in den kommenden Wochen warten.

Uneinheitlicher Krypto-Markt: Wie du dich jetzt richtig positionierst

Uneinheitlicher Krypto-Markt: Wie du dich jetzt richtig positionierst

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Der Krypto-Sektor zeigt sich zuletzt uneinheitlich. Abebbendes Spot-Volumen gepaart mit anhaltendem Gegenwind eines starken US-Dollarindex DXY belasteten zuletzt die Kurse von Bitcoin und Co. Sämtliche Kryptowährungen im Musterdepot weisen Kursabschläge auf. Den ausgewählten Kryptowährungen im BTC-ECHO Musterdepot trauen wir mittelfristig jedoch weiteres Aufwärtspotenzial zu.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Markt verliert aktuell an Dynamik und tendiert in den letzten sieben Handelstagen schwächer. Vermehrte Gewinnmitnahmen im US-Technologiesektor scheinen sich zuletzt auf andere Asset-Klassen auszuwirken. Ein massiver Kursabsturz im südkoreanischen KOSPI-Index unterstreicht die Unsicherheit unter Anlegern. Auch die jüngsten Käufe von Michael Saylors Bitcoin-DAT Strategy in einem Umfang von 250 BTC konnten der Krypto-Leitwährung zuletzt keinen frischen Rückenwind verleihen. Investoren erwarten im Zuge neuer US-Inflationsdaten eine Zunahme der Handelsvolatilität und scheinen daher vorerst an der Seitenlinie zu verbleiben.

Die größten Kursabschläge im Musterportfolio verzeichnen die beiden AI-Projekte Phala (PHA) mit 30 Prozent Kursminus sowie Venice Token (VVV) mit 20 Prozent Kursrückgang.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV) sowie Phala Network (PHA). Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) bewegt sich weiterhin bei knapp 25 Prozent. In Anbetracht der anhaltenden US-Dollarstärke planen wir kurz vor den US-Zwischenwahlen mit einer anhaltend hohen Volatilität, welche gute Einstiegsmöglichkeiten für Zukäufe bieten dürfte.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich knapp sechs Prozent tiefer bei 112.579 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich deutlich im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin hat sich nach einem Rücksetzer auf 81.034 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 83.331 US-Dollar. Der RSI von 51 signalisiert eine neutrale Marktlage. Solange BTC unter der EMA50 bei 83.460 US-Dollar bleibt, ist das Aufwärtspotenzial begrenzt.

Kurzfristig dürfte Bitcoin zwischen 82.000 und 84.500 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch nach oben könnte den Kurs auf 87.400 US-Dollar treiben. Fällt BTC hingegen unter 82.000 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf 79.715 US-Dollar.

Ethereum (ETH)

Ethereum hat sich nach einem Flash-Crash auf 2.409 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 2.509 US-Dollar. Der RSI von 46 signalisiert eine neutrale Marktlage mit leicht bärischer Tendenz. Da ETH unter der EMA20 bei 2.521 US-Dollar und der EMA50 bei 2.558 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte Ethereum zwischen 2.462 und 2.530 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 2.528 US-Dollar könnte den Kurs auf 2.640 US-Dollar treiben. Fällt ETH hingegen unter 2.462 US-Dollar, droht ein erneuter Rücksetzer auf 2.409 US-Dollar und anschließend bis auf 2.355 US-Dollar.

Solana (SOL)

Solana hat sich nach einem Rücksetzer auf 101,69 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 106,35 US-Dollar. Der RSI von 43 signalisiert schwaches Momentum und eine leicht bärische Marktlage. Da SOL unter der EMA20 bei 109,28 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte Solana zwischen 101,69 und 112 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 109,28 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 115,33 US-Dollar und anschließend auf 123,76 US-Dollar treiben. Fällt SOL hingegen unter 101,69 US-Dollar, droht ein weiterer Rücksetzer bis auf 88 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) hat sich nach einem Rücksetzer auf 151,94 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 157,89 US-Dollar. Der RSI von 40 signalisiert schwaches Kaufmomentum und eine leicht bärische Marktlage. Da AAVE unter der EMA20 bei 164,45 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte Aave zwischen 152 und 166 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 165,56 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 187,59 US-Dollar und anschließend auf 190 US-Dollar treiben. Fällt AAVE hingegen unter 151,94 US-Dollar, droht eine weitere Korrektur bis auf 120 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

BNB hat sich nach einem Rücksetzer auf 722,40 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 743,22 US-Dollar. Der RSI von 44 signalisiert eine neutrale bis leicht bärische Marktlage. Da BNB unter der EMA20 bei 748,51 US-Dollar und der EMA50 bei 755,90 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte BNB zwischen 722 und 758 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 758 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 770 US-Dollar und anschließend auf 810 US-Dollar treiben. Fällt BNB hingegen unter 726 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf 700 US-Dollar und anschließend bis auf 674,60 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) ist um knapp neun Prozent auf 0,6952 US-Dollar gefallen und notiert damit deutlich unter der EMA20 bei 0,7818 US-Dollar. Der RSI von 14,8 signalisiert eine extrem überverkaufte Marktlage. Die ausgeprägte Abwärtsdynamik und steigende Volatilität sprechen für anhaltenden Verkaufsdruck.

Kurzfristig droht bei einem Bruch unter 0,6925 US-Dollar ein weiterer Rücksetzer auf 0,65 US-Dollar und anschließend bis auf 0,50 US-Dollar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 0,7818 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 0,83 bis 0,95 US-Dollar einleiten. Mit 55 Prozent gilt das bärische Szenario derzeit als wahrscheinlichstes.

Canton (CC)

Canton (CC) notiert nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch bei 0,125 US-Dollar. Der RSI von 55 signalisiert eine neutrale Marktlage mit leicht bullischer Tendenz. Da CC über der EMA20 bei 0,121 US-Dollar und der EMA50 bei 0,116 US-Dollar handelt, zeigt sich kurzfristige Stärke trotz des übergeordneten Abwärtstrends.

Kurzfristig dürfte Canton zwischen 0,118 und 0,132 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 0,137 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 0,145 US-Dollar und anschließend auf 0,167 US-Dollar treiben. Fällt CC hingegen unter 0,116 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf 0,102 US-Dollar und anschließend bis auf 0,090 US-Dollar.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) hat sich nach einem Rücksetzer auf 79,46 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 82,66 US-Dollar. Der RSI von 39 signalisiert schwaches Kaufmomentum und eine leicht bärische Marktlage. Da HYPE unter der EMA20 bei 85,10 US-Dollar und der EMA50 bei 86,60 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte Hyperliquid zwischen 80,50 und 85,50 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 85,10 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 88 US-Dollar und anschließend auf 94,50 US-Dollar treiben. Fällt HYPE hingegen unter 80 US-Dollar, droht ein weiterer Rücksetzer auf 79,46 US-Dollar und anschließend bis auf 75,19 US-Dollar.

Ripple (XRP)

XRP hat sich nach einem Rücksetzer auf 1,311 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 1,361 US-Dollar. Der RSI von 42 signalisiert schwaches Momentum und eine leicht bärische Marktlage. Da XRP unter der EMA20 bei 1,386 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte XRP zwischen 1,32 und 1,42 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 1,386 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 1,50 US-Dollar und anschließend auf 1,60 US-Dollar treiben. Fällt XRP hingegen unter 1,311 US-Dollar, droht ein weiterer Rücksetzer bis auf 1,20 US-Dollar.

Phala Network (PHA)

Phala (PHA) ist nach einem deutlichen Kursrückgang auf 0,0535 US-Dollar gefallen und notiert damit knapp über dem jüngsten Tief bei 0,0530 US-Dollar. Der RSI von 38 signalisiert schwaches Kaufmomentum und eine leicht bärische Marktlage. Da PHA unter der EMA20 bei 0,0581 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte Phala zwischen 0,05 und 0,06 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 0,0581 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 0,0646 US-Dollar und anschließend auf 0,075 US-Dollar treiben. Fällt PHA hingegen unter 0,0530 US-Dollar, droht ein weiterer Rücksetzer auf 0,048 US-Dollar und anschließend bis auf 0,04 US-Dollar.

Venice Token (VVV)

Venice Token (VVV) hat sich nach einem Rücksetzer auf 21,52 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 22,75 US-Dollar. Der RSI von 43 signalisiert schwaches Kaufmomentum und eine leicht bärische Marktlage. Da VVV unter der EMA20 bei 23,50 US-Dollar und der EMA50 bei 24,53 US-Dollar handelt, bleibt der kurzfristige Abwärtsdruck bestehen.

Kurzfristig dürfte Venice Token zwischen 21,50 und 23,80 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 23,50 US-Dollar könnte den Kurs zunächst auf 25 US-Dollar und anschließend auf 26,50 US-Dollar treiben. Fällt VVV hingegen unter 21,50 US-Dollar, droht ein weiterer Rücksetzer auf 20,50 US-Dollar und anschließend bis auf 19 US-Dollar.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) hat sich nach einem Kursrutsch auf 6,74 US-Dollar erholt und notiert aktuell bei 7,29 US-Dollar. Der RSI von 40 signalisiert eine bärische Marktlage. Da UNI unter der EMA20 bei 7,52 US-Dollar und der EMA50 bei 7,85 US-Dollar handelt, bleibt der Verkaufsdruck erhöht.

Kurzfristig dürfte Uniswap zwischen 6,80 und 7,50 US-Dollar konsolidieren. Ein Ausbruch über 7,52 US-Dollar könnte den Kurs auf 8,50 US-Dollar treiben. Fällt UNI hingegen unter 7,00 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf 6,49 US-Dollar und anschließend bis auf 5,80 US-Dollar.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

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Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Nach einem erfreulichen Monatsauftakt muss der Krypto-Markt zuletzt Federn lassen. Drei Wochen vor den Wahlen in den USA, hat die Handelsvolatilität wieder zugenommen und Anleger zu vermehrten Gewinnmitnahmen bewegt. Damit folgen Bitcoin und Ethereum sowie viele gut gelaufene Altcoins der Korrekturbewegung bei den Edelmetallen Gold und Silber. In den letzten Tagen hatten vor allem neue Angriffe der Huthi-Rebellen auf zivile Infrastruktur in Saudi-Arabien die Gefahr anhaltend hoher Rohöl- und Treibstoffpreise verstärkt. Die zuletzt rekordverdächtigen Diesel-Preise in den USA könnten die Inflationsraten nachhaltig beeinflussen. Anleger dürften infolge der geopolitischen Problemlage sowie der Gefahr negativer Auswirkungen einer KI-Blase in den kommenden Wochen weiter vorsichtig agieren.

Leichte Signale einer Entwarnung kommen hingegen vom Bitcoin-Futuresmarkt. Nachdem massive Long-Liquidationen den BTC-Kurs zwischenzeitlich an die 80.000 US-Dollarmarke zurückdrückten, hat sich das Ungleichgewicht zwischen gehebelten Longs- und Shorts hingegen weitgehend normalisiert. Die weiterhin schwache Spot-Nachfrage hat uns bislang jedoch von neuen Zukäufen absehen lassen. Um flexibel zu bleiben, weist das Musterdepot weiterhin eine Cash-Quote von knapp 25 Prozent auf.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am morgigen Mittwoch schauen Anleger zunächst auf die US-Verbraucherpreise für September, bevor die US-Notenbank Fed am Abend ihr Beige Book, einen Konjunkturbericht aus ihren zwölf regionalen Bezirken, veröffentlicht. Am Donnerstag werden die Erzeugerpreise und die Einzelhandelsumsätze aus den USA präsentiert, dazu die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zum Wochenschluss am Freitag stehen die Zahlen zur US-Industrieproduktion im Fokus der Investoren. Über die gesamte Woche tagen zudem der Internationale Währungsfonds und die Weltbank.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.