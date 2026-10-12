Michael Saylors Unternehmen kauft weiter Bitcoin, allerdings in überschaubarem Umfang. Deutlich mehr Geld floss erneut in den Rückkauf eigener Papiere.

Strategy kauft 250 Bitcoin und steckt das Neunfache in eigene Aktien

Strategy kauft 250 Bitcoin und steckt das Neunfache in eigene Aktien

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy erwirbt 250 Bitcoin für rund 21,5 Millionen US-Dollar. â³

Fast das Neunfache wird in eigene Aktien investiert, während der Bitcoin-Bestand auf 848.250 ansteigt. â³

Der Konzern hat weiterhin über eine Milliarde US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung. â³

Saifedean Ammous lobt Saylor für seine Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld.

Mit einem Aufwand von rund 21,5 Millionen US-Dollar sicherte sich Strategy zwischen dem 5. und 11. Oktober weitere 250 Bitcoin. Rund 21 Millionen US Dollar spülte der Verkauf eigener MSTR Aktien in die Kassen, der Rest kam aus den eigenen Reserven. Dies gab das Unternehmen wie üblich am Montag bekannt. Damit wächst der Gesamtbestand der akkumulierten Bitcoin auf 848.250, hinzu kommen Dollar Vermögenswerte von 5,5 Milliarden US-Dollar.

Für 192 Millionen US-Dollar nahm Strategy eigene STRC-Vorzugsaktien vom Markt, also fast das Neunfache dessen, was in Bitcoin investiert wurde. Damit setzt sich ein Muster fort, das sich seit Wochen beobachten lässt: Der Konzern schichtet einen erheblichen Teil seiner Mittel in die Stabilisierung der eigenen Wertpapiere um, statt sie vollständig in Bitcoin zu stecken.

Noch über eine Milliarde für Rückkäufe verfügbar

Luft nach oben bleibt reichlich: Für Vorzugsaktien stehen weiterhin 354,8 Millionen US-Dollar zur Verfügung, für MSTR-Aktien sogar eine volle Milliarde.

Saylor bekommt, trotz aktuell geringerer Käufe zuspruch in der Szene. Saifedean Ammous, Autor von “The Bitcoin Standard”, schrieb auf X, Saylor habe seinen zweiten einjährigen Bärenmarkt durchgestanden und komme mit vier Prozent aller Bitcoin, Milliarden an Barmitteln und nahezu ohne Nettoverschuldung heraus. Die Kritiker lägen am Boden.

Michael Saylor has gone through his second year-long bitcoin bear market and come out with 4% of all the bitcoin, billions in USD cash, & close to zero net debt, all while relentlessly posting AI memes every day.



Haters in shambles. https://t.co/81bWV3JvWQ — Saifedean Ammous (@saifedean) October 12, 2026

Die Zahlen stützen diese Interpretation zumindest teilweise, denn in der USD-Reserve lagen am 11. Oktober 4,88 Milliarden US-Dollar für Dividenden und Zinsen bereit, während weitere 640,5 Millionen frei verfügbar bleiben und sich für neue Bitcoin-Käufe oder andere Zwecke einsetzen lassen.