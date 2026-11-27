In der Vergangenheit folgten auf das Signal teils Verluste von über 60 Prozent. Zuletzt ging es danach aber kaum noch abwärts.

Bitcoin vor dem Death Cross: Kommt jetzt der Todesstoß für BTC?

Bitcoin vor dem Death Cross: Kommt jetzt der Todesstoß für BTC?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin verzeichnet einen Kursverlust von 37 Prozent in zwei Monaten. â³

Ein mögliches Death Cross könnte bevorstehen, was historisch als Verkaufssignal gilt. â³

Der aktuelle Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten beträgt nur 3,45 Prozent.

Frühere Death Cross-Signale führten zu signifikanten Kursverlusten, doch es gibt auch gegenteilige Beispiele. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Angesichts eines 37-prozentigen Kursverlustes innerhalb von zwei Monaten für Bitcoin ist es wenig verwunderlich, dass bei den meisten Marktteilnehmern extreme Angst vorherrscht und der Fear and Greed Index einen Wert von 12 anzeigt. Eine wirkliche Erholung gab es in dieser Zeit nicht und jetzt könnte es auch noch zum Death Cross auf charttechnischer Ebene kommen.

Gefürchtetes Verkaufssignal kommt näher

Dazu kommt es immer dann, wenn sich eine negative Kursbewegung langsam, aber sicher zu einem langfristigen Trend entwickelt und der gleitende Durchschnittswert der vergangenen 50 Tage unter den Durchschnittswert der letzten 200 Tage fällt. Der Abstand zwischen den beiden charttechnischen Linien entspricht aktuell nur noch 3,45 Prozent.

Stolze 24 Prozent mussten die Anleger im Mittel hinnehmen, bevor sich die Linien wieder in die entgegengesetzte Richtung kreuzten. Mit einem Kursverlust von 66 Prozent nach dem Death Cross im September 2014 und 64 Prozent nach dem Signal im Januar 2022 wurde die Kreuzung der beiden gleitenden Durchschnitte für Anleger zu einem viel beobachteten Schreckensszenario.

Death Cross kann eine Bärenfalle sein

Dabei wird man dem Verkaufssignal mit seiner einseitig negativen Betrachtungsweise nicht ganz gerecht. Schließlich gibt es auch einige gegenteilige Beispiele. Zuletzt kam es im April 2025 zu einer negativen Kreuzung der beiden Werte, woraufhin der Bitcoin-Kurs lediglich vergleichsweise geringe 5,7 Prozent fiel. Im September 2023 ging es sogar nur um 0,3 Prozent auf Talfahrt.

Der Grund dafür liegt in der rückwärtsgerichteten Berechnung des Signals. Es muss bereits über eine längere Zeit eine Abwärtsbewegung eingetreten sein, damit es überhaupt zu einem Death Cross kommen kann. Und je länger diese Bewegung anhält, desto wahrscheinlicher wird eine Gegenbewegung. Außerdem lassen sich die hohen Schwankungen der Anfangsjahre von Bitcoin rund um das Death Cross nicht wirklich mit der heutigen Situation vergleichen.