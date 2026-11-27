Ripple arbeitet daran, das klassische Kreditgeschäft auf die Blockchain zu bringen. Für die Freischaltung des Kreditprotokolls muss noch eine Hürde genommen werden.

XRP-Anleger könnten profitieren: Ripple fehlt nur noch eine Stimme

XRP-Anleger könnten profitieren: Ripple fehlt nur noch eine Stimme

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple steht kurz vor einem wichtigen Schritt zur Kreditvergabe auf dem XRP Ledger.

Anleger könnten von neuen Möglichkeiten profitieren, ohne ihre Krypto-Bestände verkaufen zu müssen. â³

Derzeit sind rund 837 Millionen US-Dollar in Stablecoins auf der Blockchain vorhanden.

Eine entscheidende Stimme fehlt noch zur Freischaltung des Kreditprotokolls.

Nur noch eine Stimme fehlt, damit Ripple seinem Vorhaben, die Kreditvergabe auf das XRP Ledger zu bringen, einen großen Schritt näherkommt. Für Inhaber von XRP und Stablecoins würde sich damit eine weitere Möglichkeit eröffnen, mit ihren Krypto-Beständen Geld zu verdienen, ohne diese verkaufen zu müssen.

An Kapital mangelt es auf dem XRP Ledger nicht. Laut Daten von DefiLlama befinden sich derzeit Stablecoins im Wert von rund 837 Millionen US-Dollar auf der Blockchain.

So soll die Kreditvergabe auf dem XRP Ledger funktionieren

Das geplante System besteht aus zwei Komponenten: Vaults und einem darauf aufbauenden Kreditprotokoll. In den Vaults können Anleger Kryptowährungen wie XRP oder Stablecoins hinterlegen und erhalten im Gegenzug Token, die ihren Anteil am hinterlegten Vermögen repräsentieren. Betreiber können den Zugang zu den Vaults zudem auf bestimmte Anleger beschränken.

Aus diesen Kapitalpools sollen Broker künftig Kredite mit festen Laufzeiten an Zahlungsdienstleister und andere Kreditnehmer vergeben können, ohne dass diese Sicherheiten hinterlegen müssen. Ganz ohne Risiko ist das für die Anleger nicht. Zwar hinterlegen die Broker eigenes Kapital, um erste Kreditausfälle abzufangen, reicht dieses jedoch nicht aus, können auch die Einleger Geld verlieren.

Ripple fehlt noch eine Stimme

Damit eine Protokolländerung auf dem XRP Ledger in Kraft treten kann, müssen ihr mehr als 80 Prozent der 35 maßgeblichen Validatoren über einen Zeitraum von zwei Wochen zustimmen. Bei den Vaults ist diese Hürde seit Mittwoch genommen: Bleibt es bei den 29 Stimmen, können sie am 9. Dezember freigeschaltet werden. Das eigentliche Kreditprotokoll kommt bislang auf 28 Stimmen.

Dass die erforderliche Mehrheit erreicht wird, ist allerdings nur die halbe Miete. Zum Vergleich: Bei einem früheren Update ging die notwendige Unterstützung am 21. Oktober für rund zwei Stunden verloren, woraufhin die zweiwöchige Frist von Neuem begann.