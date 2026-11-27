Die Entscheidung von KuCoin trifft Monero-Anleger hart. Ob sich die Kryptowährung von den Verlusten erholen kann, dürfte auch vom Verhalten anderer Handelsplattformen abhängen.

Monero-Delisting bei KuCoin: Darum ist das für Anleger ein herber Verlust

Monero-Delisting bei KuCoin: Darum ist das für Anleger ein herber Verlust

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… KuCoin delistet Monero (XMR) am 30. November, was Anleger vor Herausforderungen stellt.

Der Kurs fiel nach der Ankündigung um rund zwölf Prozent. â³

Monero bleibt trotz Delisting eine der größeren Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von 8,594 Milliarden US-Dollar. â³

Drei mögliche Szenarien für den zukünftigen Kursverlauf von XMR werden analysiert. â³

Wer Monero (XMR) bei KuCoin handelt, muss sich bald nach einer anderen Krypto-Börse umsehen. Am 30. November nimmt KuCoin den Privacy Coin aus dem Handelsangebot, woraufhin der Kurs am Donnerstag um rund zwölf Prozent einbrach. Warum sich die Börse zu diesem Schritt entschieden hat, ist bislang nicht bekannt. KuCoin verweist lediglich auf seine internen Richtlinien.

Für Monero ist das ein herber Verlust. Wie wichtig KuCoin für den Handel mit XMR ist, zeigen die Zahlen: Von den 184 Millionen US-Dollar, die innerhalb von 24 Stunden weltweit an Handelsvolumen zusammenkamen, entfielen rund 84 Millionen US-Dollar allein auf das Handelspaar XMR/USDT bei KuCoin. Andere Privacy Coins wie Zcash (ZEC) bleiben vorerst vom Delisting verschont.

Wie wirkt sich das Delisting auf den XMR-Kurs aus?

Diese Kursmarken sind für Monero entscheidend

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,594 Milliarden US-Dollar zählt Monero weiterhin zu den größeren Kryptowährungen. Innerhalb weniger Stunden fiel der XMR-Kurs von über 527 auf zeitweise rund 429 US-Dollar, ehe sich Käufer fanden und den Kurs wieder auf 465,05 US-Dollar steigen ließen. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei rund 41 Punkten und deutet auf eine schwache Kaufdynamik hin. Für eine Erholung müsste Monero zunächst die beiden gleitenden Durchschnitte (EMA 20 und EMA 50) bei 488,73 und 495,18 US-Dollar überwinden.

Gelingt der Ausbruch über diese Marken, liegen die nächsten Widerstände bei 512,86 und 543,01 US-Dollar. Ein weiterer größerer Widerstand befindet sich bei 658,79 US-Dollar. Setzt sich die Korrektur hingegen fort, könnte das untere Bollinger-Band bei 447,52 US-Dollar zunächst Halt bieten. Darunter liegt eine wichtige Unterstützung bei 422,66 US-Dollar. Zwar spricht die schnelle Erholung vom jüngsten Tief für ein gewisses Käuferinteresse, ein Unterschreiten dieser Unterstützung könnte jedoch weitere Kursverluste nach sich ziehen.

So könnte es für Monero nach dem Kurssturz weitergehen

Welche Entwicklung ist für Monero in den kommenden Tagen am wahrscheinlichsten? Ausgehend von der aktuellen technischen Ausgangslage lassen sich drei mögliche Szenarien für den weiteren Kursverlauf ableiten.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario bewegt sich der Monero-Kurs in einer Spanne von 445 bis 485 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei 45 Prozent. Voraussetzung dafür ist eine Stabilisierung oberhalb von 455 US-Dollar bei nachlassender Volatilität.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario erholt sich der XMR-Kurs auf 495 bis 525 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit beträgt 30 Prozent. Auslöser wäre die Rückeroberung des EMA 20 bei 488,73 US-Dollar, begleitet von einem Anstieg des RSI über 50 Punkte.

Bärisches Szenario

Im bärischen Szenario fällt der Monero-Kurs auf 400 bis 430 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei 25 Prozent. Auslöser wäre ein Bruch der Unterstützung bei 422,66 US-Dollar in Verbindung mit einem Rückgang des RSI auf unter 35 Punkte.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.