Immer wieder sorgen Transaktionen früher Investoren für Aufsehen. In den vergangenen Tagen haben sich gleich mehrere Großanleger von ihren Beständen getrennt.

Ethereum-Wal macht Kasse: Wie viel Gewinn hat der ICO-Investor gemacht?

Ethereum-Wal macht Kasse: Wie viel Gewinn hat der ICO-Investor gemacht?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein Ethereum-Investor realisiert Gewinne nach über zehn Jahren. â³

Zwei große Verkaufsaktionen von Ethereum-Walen werfen Fragen auf. â³

Wer beim Initial Coin Offering (ICO) von Ethereum dabei war, konnte sich damals für wenige Cent mit ETH eindecken. Einer dieser frühen Investoren macht nun nach mehr als zehn Jahren einen Teil seiner Gewinne zu Geld. Wie die On Chain-Analyseplattform Lookonchain berichtet, verkaufte der Ethereum-Wal innerhalb von neun Stunden 32.010 ETH im Wert von circa 53,3 Millionen US-Dollar.

An #EthereumOG dumped 32,010 $ETH ($53.3M) over the past 9 hours!



This OG bought 100,000 $ETH during the ICO at just $0.31 each, spending only $31K.



He made a 5,372x return on this sale!https://t.co/SIU9hX2dkkhttps://t.co/e73DMRvKhr pic.twitter.com/SOKlPgmUd9 — Lookonchain (@lookonchain) November 26, 2026

Ursprünglich hatte der Anleger 100.000 ETH zu einem Stückpreis von gerade einmal 0,31 US-Dollar erworben. Sein damaliges Investment belief sich somit auf lediglich 31.000 US-Dollar. Nicht nur der ICO-Teilnehmer trennt sich von seinen Beständen: Bereits einen Tag zuvor verkaufte ein anderer Wal über den Krypto-Dienstleister Galaxy knapp 38.000 ETH im Wert von rund 63,5 Millionen US-Dollar außerbörslich.

Ethereum-Wale verzocken sich

Nicht jeder Anleger kommt bei den jüngsten Verkäufen so gut davon wie der ICO-Teilnehmer. So trennte sich ein Investor von 3.700 ETH, die er erst rund zwei Wochen zuvor zu einem ETH-Kurs von 2.239 US-Dollar erworben hatte.

Ein anderer Wal tauschte am Mittwoch ETH im Wert von 28,7 Millionen US-Dollar gegen den Stablecoin DAI, nur um einen Tag später zu einem höheren Kurs wieder einzusteigen. Das kostete ihn rund 199 ETH. Ähnlich erging es einem weiteren Trader, der seine Coins bei einem Kurs von 1.627 US-Dollar verkaufte und anschließend bei rund 1.798 US-Dollar wieder zuschlug.

Anleger ziehen Milliarden ab

Wie der Großteil des Krypto-Marktes hat auch Ethereum in diesem Jahr ordentlich Federn lassen müssen. Seit Jahresbeginn büßte die zweitgrößte Kryptowährung 41,72 Prozent an Wert ein und notiert derzeit bei 1.730 US-Dollar.

Von den Mitte 2024 in den USA eingeführten Ethereum Spot-ETFs kam in den vergangenen Wochen wenig Unterstützung. Allein im laufenden Monat November flossen bislang 1,3 Milliarden US-Dollar aus den Fonds ab.