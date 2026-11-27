Am 9. Dezember soll das Kabinett über die Abschaffung der Krypto-Haltefrist beraten. Wann das Gesetz frühestens greifen könnte und wo noch Hoffnung für Anleger besteht.

“Kein Verfahren von wenigen Wochen”: So steht es um die Bitcoin-Haltefrist

“Kein Verfahren von wenigen Wochen”: So steht es um die Bitcoin-Haltefrist

Deutsche Bitcoin-Anleger blicken mit Spannung – und vielleicht auch mit Sorge – auf den 9. Dezember. Dann nämlich will sich die Bundesregierung mit dem Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Krypto-Haltefrist befassen. Entschieden ist damit aber noch längst nichts, denn: Zwischen dem Kabinettstermin und der Zulassung liegen Fristen, Wahlkämpfe und ein Koalitionspartner, die Union, die sich offiziell noch nicht festgelegt hat. Und selbst beim Stichtag, der über jeden Kauf ab dem 1. Januar 2027 entscheiden könnte, gehen die Einschätzungen auseinander. BTC-ECHO hat deshalb mit einem Experten auf Politikebene gesprochen.

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