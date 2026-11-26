Gestern hat Fidelity, Vermögensverwalter und Broker aus Boston, bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag für einen Spot-Chainlink-ETP eingereicht. Chainlink ist ein dezentrales Netzwerk, welches Smart Contracts, also automatisch ausgeführte Programme, auf Blockchains mit Daten und Systemen außerhalb der Blockchains verbindet. Laut Antrag soll der Fonds “Fidelity Chainlink Fund” heißen und nach der Zulassung voraussichtlich unter dem Ticker FLNK an der Nasdaq gehandelt werden. Nach Bitcoin, Ethereum und Solana wäre es bereits der vierte Krypto-ETP von Fidelity. Er soll LINK, den nativen Token des Chainlink-Netzwerks, direkt auf Ethereum halten und dabei weder Hebel noch Derivate einsetzen.
Auch auf Staking verzichtet der Fonds, wodurch Anlegern mögliche Staking-Belohnungen entgehen. Allerdings ist das Chainlink-Staking derzeit auf 45 Millionen LINK begrenzt, sodass nur rund 4,5 Prozent aller Token überhaupt gestakt werden können. Der Nachteil gegenüber dem direkten Halten von LINK dürfte damit überschaubar sein. Bei der Verwahrung setzt der Vermögensverwalter aus Boston auf Cold Storage.
Finanzriese setzt auf Dateninfrastruktur
Neben dem Antrag des Fonds hat Fidelity gleichzeitig das Trading von LINK auf seiner eigenen Plattform freigeschaltet. Es lässt sich also von einer Art Doppel-Offensive sprechen. Die Beantragung des Exchange Traded Products unterstreicht, dass ein Wall-Street-Gigant wie Fidelity mittlerweile nicht mehr nur auf reine Wertspeicher wie Bitcoin oder Layer-1-Lösungen wie Ethereum und Solana setzt, sondern jetzt eben auch auf die dahinterliegende Dateninfrastruktur. Im Antrag weist Fidelity allerdings auch auf Risiken hin, darunter die starke Abhängigkeit von Chainlink Labs und regulatorische Unsicherheiten.