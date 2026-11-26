Der Finanzriese Fidelity beantragt einen neuen Chainlink-Fonds. Aus diesen Gründen sollten Anleger hellhörig werden.

Fidelity beantragt ein neues Chainlink-Produkt: Was das für Anleger bedeutet

Fidelity beantragt ein neues Chainlink-Produkt: Was das für Anleger bedeutet

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Fidelity beantragt einen Spot-Chainlink-ETP bei der SEC. â³

Der Fonds soll unter dem Ticker FLNK an der Nasdaq gehandelt werden.

Chainlink wird als Teil der Dateninfrastruktur für Smart Contracts betrachtet.

Anleger müssen auf Staking-Belohnungen verzichten, da der Fonds darauf nicht setzt.

Gestern hat Fidelity, Vermögensverwalter und Broker aus Boston, bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag für einen Spot-Chainlink-ETP eingereicht. Chainlink ist ein dezentrales Netzwerk, welches Smart Contracts, also automatisch ausgeführte Programme, auf Blockchains mit Daten und Systemen außerhalb der Blockchains verbindet. Laut Antrag soll der Fonds “Fidelity Chainlink Fund” heißen und nach der Zulassung voraussichtlich unter dem Ticker FLNK an der Nasdaq gehandelt werden. Nach Bitcoin, Ethereum und Solana wäre es bereits der vierte Krypto-ETP von Fidelity. Er soll LINK, den nativen Token des Chainlink-Netzwerks, direkt auf Ethereum halten und dabei weder Hebel noch Derivate einsetzen.

Auch auf Staking verzichtet der Fonds, wodurch Anlegern mögliche Staking-Belohnungen entgehen. Allerdings ist das Chainlink-Staking derzeit auf 45 Millionen LINK begrenzt, sodass nur rund 4,5 Prozent aller Token überhaupt gestakt werden können. Der Nachteil gegenüber dem direkten Halten von LINK dürfte damit überschaubar sein. Bei der Verwahrung setzt der Vermögensverwalter aus Boston auf Cold Storage.

Neben dem Antrag des Fonds hat Fidelity gleichzeitig das Trading von LINK auf seiner eigenen Plattform freigeschaltet. Es lässt sich also von einer Art Doppel-Offensive sprechen. Die Beantragung des Exchange Traded Products unterstreicht, dass ein Wall-Street-Gigant wie Fidelity mittlerweile nicht mehr nur auf reine Wertspeicher wie Bitcoin oder Layer-1-Lösungen wie Ethereum und Solana setzt, sondern jetzt eben auch auf die dahinterliegende Dateninfrastruktur. Im Antrag weist Fidelity allerdings auch auf Risiken hin, darunter die starke Abhängigkeit von Chainlink Labs und regulatorische Unsicherheiten.