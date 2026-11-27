Die US-Börsenaufsicht will Krypto-Unternehmen die Kapitalbeschaffung erleichtern. Mehrere demokratische Senatoren sehen darin eine Gefahr für den Anlegerschutz.

Krypto-Regeln vor dem Aus? Warum Demokraten die SEC-Ausnahmen kippen wollen

Krypto-Regeln vor dem Aus? Warum Demokraten die SEC-Ausnahmen kippen wollen

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Elizabeth Warren und Kollegen warnen vor einem Schattenmarkt und mangelndem Anlegerschutz.

Seit den Zwischenwahlen im November haben die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit für sich gewonnen. Eine wichtigere Rolle dürfte damit künftig auch Elizabeth Warren zukommen. Mit dem Krypto-Kurs der US-Börsenaufsicht SEC ist die Senatorin alles andere als zufrieden.

Gemeinsam mit ihrem Parteikollegen Chris Van Hollen und weiteren demokratischen Senatoren wandte sie sich in zwei Schreiben an SEC-Chef Paul Atkins. Ihre Forderung: Die Behörde soll die geplanten Erleichterungen bei der Kapitalbeschaffung für Krypto-Unternehmen sowie die bereits beschlossenen Ausnahmeregelungen für den Handel mit tokenisierten Wertpapieren zurücknehmen.

US-Senatoren kritisieren Krypto-Sonderregeln

Geht es nach der SEC, sollen es junge Krypto-Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung künftig leichter haben. Ein im August vorgelegter Entwurf sieht vor, Start-ups bei Angeboten von bis zu fünf Millionen US-Dollar für vier Jahre von bestimmten Registrierungspflichten zu befreien. Bei einer weiteren Ausnahmeregelung geht es um Angebote von bis zu 75 Millionen US-Dollar innerhalb eines Jahres.

Der Vorschlag stößt auf wenig Begeisterung: “Allerdings dient der Vorschlag lediglich dazu, Krypto-Assets der Regulierung durch die SEC zu entziehen und ihnen im Vergleich zu anderen traditionellen Wertpapieren eine Sonderbehandlung – mit weniger Aufsicht – zu gewähren”, schreiben die Senatoren.

Demokraten warnen vor einem Schattenmarkt

Ein weiteres Schreiben befasst sich mit dem Handel tokenisierter Aktien. Im September hatte die SEC mit der “Innovation Exemption” eine auf fünf Jahre angelegte Ausnahmeregelung geschaffen, nach der bestimmte Handelsplätze nicht als Börsen und bestimmte Liquiditätsanbieter nicht als Wertpapierhändler eingestuft werden.

Den Senatoren geht das zu weit. Sie befürchten, dass dadurch ein Schattenaktienmarkt entsteht, auf dem die bislang geltenden Vorschriften zur Preisbildung und Markttransparenz nicht mehr in vollem Umfang greifen. “Technologische Innovationen können zwar unsere Kapitalmärkte stärken, dürfen aber nicht auf Kosten des Anlegerschutzes, der Marktintegrität oder der nationalen Sicherheit gehen”, heißt es in dem Schreiben.