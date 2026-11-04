Die Demokraten gewinnen bei den US-Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses. Bitcoin dreht nach dem Rücksetzer in der Wahlnacht wieder ins Plus. Doch die Nachfrage bleibt schwach.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs steigt nach den US-Midterms auf rund 77.800 US-Dollar. â³

Die politischen Veränderungen in Washington könnten die Krypto-Gesetzgebung beeinflussen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Kurse am Krypto-Markt ziehen nach den US-Midterms leicht an. Der Bitcoin-Kurs notiert mit einem Plus von knapp einem Prozent bei rund 77.800 US-Dollar, Ethereum und XRP legen um je rund zwei Prozent zu. Die gesamte Marktkapitalisierung steigt um 0,9 Prozent auf 2,69 Billionen US-Dollar.

Unter den größeren Altcoins dreht vor allem Zcash mit einem Tagesplus von knapp zehn Prozent auf. Uniswap gewinnt immerhin rund 5 Prozent, Ethena 4,4 Prozent. Auch Aave, Avalanche und Sui legen deutlich zu. Die Erholung spiegelt sich auch in der Marktstimmung wider. Der Fear and Greed Index ist von 26 auf 34 Punkte gestiegen. Damit hat sich die Stimmung gegenüber dem Vortag zwar verbessert, liegt aber weiterhin im Bereich “Angst”.

US-Wahlen bewegen den Krypto-Markt

Für Bewegung am Markt sorgten in der Nacht die US-Zwischenwahlen. Die Demokraten haben die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewonnen. Damit verschieben sich die politischen Mehrheiten in Washington und die Voraussetzungen für die weitere Krypto-Gesetzgebung. Das betrifft insbesondere den ins Stocken geratenen CLARITY Act.

Bitcoin fiel während der Wahlnacht zwischenzeitlich bis auf rund 75.700 US-Dollar, drehte anschließend aber wieder nach oben. Die Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Krypto-Politik trifft zurzeit auf einen Markt, an dem sich amerikanische Käufer schon seit Monaten zurückhalten.

Darauf weist eine aktuelle Analyse auf CryptoQuant hin. Der Coinbase Premium Index, der den Preisunterschied von Bitcoin auf Coinbase und Binance misst, liegt seit Ende 2025 fast durchgehend im negativen Bereich. Selbst beim Anstieg von rund 60.000 auf 87.000 US-Dollar im September blieb der Wert unter null. Die Rallye wurde demnach nicht von Käufen aus den USA getragen.

Aktuell steht der Index bei rund minus 0,1, zuletzt fiel er zeitweise bis auf minus 0,27. Nach Einschätzung des CryptoQuant-Autors fehlt Bitcoin damit weiterhin Nachfrage aus den USA.

Mit knapp 78.000 US-Dollar handelt Bitcoin damit weiter in einem charttechnisch wichtigen Bereich. Der Kurs liegt nur knapp über der 200-Tagelinie bei rund 76.300 US-Dollar, während auf der Oberseite die Marke von 80.000 US-Dollar wartet. Welche Kursmarken Anleger jetzt im Blick behalten sollten, lest ihr in unserer aktuellen Bitcoin-Kursanalyse: Bitcoin-Kurs: Darum muss der Kurs jetzt Stärke zeigen