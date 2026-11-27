Bitcoin und die meisten großen Altcoins legen am Freitagmorgen zu. Bei den amerikanischen Spot ETFs zeichnet sich hingegen ein historisch schwacher Monat ab.

Bitcoin erholt sich nach Thanksgiving: Warum Anleger dennoch vorsichtig bleiben sollten

Bitcoin erholt sich nach Thanksgiving: Warum Anleger dennoch vorsichtig bleiben sollten

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und Ethereum zeigen nach Thanksgiving Kursgewinne, während Anleger an der Wall Street eine Handelspause einlegen. â³

Trotz der Erholung bleibt der Krypto-Markt von extremer Angst geprägt, mit hohen Nettoabflüssen aus Bitcoin-ETFs. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Thanksgiving bescherte den Anlegern an der Wall Street am Donnerstag eine Handelspause, am Krypto-Markt konnten die Kurse über Nacht etwas Boden gutmachen. Am Freitagmorgen handelt der Bitcoin-Kurs bei 61.650 US-Dollar und damit 1,33 Prozent höher als am Vorabend. Ethereum gewann im selben Zeitraum 2,74 Prozent hinzu und steht bei 1.739 US-Dollar. Für XRP ging es um 1,13 Prozent auf 0,97 US-Dollar nach oben, Solana kostet derzeit 73,05 US-Dollar.

An der Wall Street steht heute nur ein halber Handelstag an. Wer am Freitag noch Aktien an den US-Börsen kaufen oder verkaufen möchte, hat dazu zwischen 15:30 Uhr und 19 Uhr deutscher Zeit Gelegenheit.

Nicht nur Krypto legt zu

Goldanleger kommen am Freitagmorgen ebenfalls auf ihre Kosten: Das Edelmetall legte um 1,63 Prozent auf 3.651 US-Dollar je Feinunze zu, notiert damit aber noch weit unter seinem Allzeithoch.

BREAKING: Gold surges above $3,600/oz and silver rises over +5% as dip buyers rotate back into the market.



S&P 500 futures are up to their highest level since November 19th. pic.twitter.com/e1YCNBKAmM — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 27, 2026

Grüne Vorzeichen gibt es auch an den amerikanischen Terminmärkten. Bei 7.320 Punkten steht der S&P-500-Future derzeit 1,73 Prozent im Plus – beim Nasdaq-100-Future sind es 2,57 Prozent.

Bitcoin ETFs steuern auf Negativrekord zu

Von Euphorie kann am Krypto-Markt noch keine Rede sein. Der Krypto Fear & Greed Index steht nach wie vor auf “extremer Angst”. Allein in dieser Woche sind den US-amerikanischen Bitcoin Spot-ETFs netto 1,25 Milliarden US-Dollar an Kapital verloren gegangen. Aus den Ethereum Spot-ETFs flossen im selben Zeitraum 217,50 Millionen US-Dollar ab.

Seit der Einführung der Bitcoin Spot-ETFs im Januar 2024 gab es noch keinen Monat, in dem Anleger so viel Geld aus den Fonds abzogen wie im bisherigen November. Die Nettoabflüsse summieren sich mittlerweile auf 5,39 Milliarden US-Dollar.