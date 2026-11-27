Eine Jahresendrallye ist noch nicht vom Tisch. Abseits von Bitcoin sehen die Analysten attraktive Investmentchancen, allerdings birgt einer ihrer Favoriten erhebliche Risiken.

Krypto-Prognose 2027: Warum Anleger bei Bitcoin vorerst nicht auf Rekorde hoffen sollten

Krypto-Prognose 2027: Warum Anleger bei Bitcoin vorerst nicht auf Rekorde hoffen sollten

Viel Zeit für eine Jahresendrallye bleibt Bitcoin nicht mehr. Die Analysten des Vermögensverwalters CoinShares haben das Jahr aber noch nicht abgeschrieben. Im Gespräch mit BTC-ECHO geben James Butterfill, Head of Research, und Senior Research Associate Luke Nolan ihre Einschätzung zur weiteren Kursentwicklung ab und erklären, unter welchen Voraussetzungen es im kommenden Jahr wieder bergauf gehen könnte. Geht es um die langfristige Geldanlage, hat Nolan neben Bitcoin noch vier weitere Kryptowährungen auf dem Schirm.

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