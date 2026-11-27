Probleme bei der Ausführung von Smart Contracts haben den Zeitplan für das nächste große Ethereum-Upgrade durcheinandergebracht. Die Entwickler haben sich nun auf das weitere Vorgehen geeinigt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ethereum-Upgrade Glamsterdam verzögert sich erneut, neuer Termin für Hoodi-Testnetz ist der 15. Dezember. â³

Gasgebühren-Reform sorgt für Unsicherheiten bei Smart Contracts, Einführung ins Hauptnetz bleibt unklar. â³

Eigentlich hätte das nächste große Ethereum-Upgrade schon am 26. Oktober auf dem Hoodi-Testnetz laufen sollen. Daraus wurde nichts. Knapp einen Monat später haben sich die Ethereum-Kernentwickler nun auf einen neuen Termin verständigt: Am 15. Dezember soll Glamsterdam auf Hoodi eingespielt werden.

Auf dem Sepolia-Testnetz läuft Glamsterdam bereits seit dem 6. Oktober. Hoodi ist die letzte Station vor der Einführung im Ethereum-Hauptnetz. Dass sich die Entwickler mit dem Start so viel Zeit lassen, hat vor allem mit der geplanten Neuberechnung der Gasgebühren zu tun.

Entwickler halten an Gasgebühren-Reform fest

Konkret geht es um die beiden Verbesserungsvorschläge EIP-8037 und EIP-8038. Bei Tests kam heraus, dass einige Smart Contracts nach der Umstellung nicht mehr über ausreichend Gas verfügen könnten, um ihre Operationen auszuführen. Im schlimmsten Fall würden diese fehlschlagen.

Den EIP-8037 wollen die Entwickler dennoch weitgehend unverändert lassen. Denn auch eine nachträgliche Änderung der Gaspreisberechnung könnte anderen Smart Contracts zum Verhängnis werden. Ethereum-Kernentwickler Ansgar Dietrichs machte am Donnerstag deutlich, dass bei einer weiteren Vertagung der Entscheidung ein Start auf Hoodi noch in diesem Jahr kaum möglich gewesen wäre.

Wann kommt das Ethereum-Upgrade ins Mainnet?

Einen verbindlichen Termin für die Einführung im Ethereum-Hauptnetz gibt es bislang noch nicht. Laut Rahul Kothari von der Ethereum Foundation wäre ein Start frühestens Mitte Januar 2027 denkbar. Die drei Projekte mit den größten Kompatibilitätsproblemen haben ihre Smart Contracts entweder schon angepasst oder wollen dies bis Mitte Dezember tun. Andere benötigen dafür voraussichtlich noch bis zum 10. Januar.