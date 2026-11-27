Erst Jubel über Jensen Huangs Rückkehr zu Nvidia, dann Bärenmarkt-Alarm beim Nasdaq: Bitcoin schwankte binnen zwei Tagen um mehr als 7.000 US-Dollar. Die größere Gefahr lauert aber woanders.

Zwischen Nvidia und Zinsangst – Wie steht es um Bitcoin?

Zwischen Nvidia und Zinsangst – Wie steht es um Bitcoin?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin hat nach einem Rückgang auf 55.150 US-Dollar wieder Halt gefunden und pendelt um die 60.000 US-Dollar-Marke. â³

Die enge Korrelation zwischen Bitcoin und Technologiewerten zeigt sich in den aktuellen Marktbewegungen. â³

Nach dem Absturz der Vorwoche hat Bitcoin wieder Halt gefunden, zumindest auf den ersten Blick. Am 21. November war die Kryptowährung bis auf 55.150 US-Dollar gefallen und damit so tief wie seit September 2024 nicht mehr. Seither pendelt sie um die Marke von 60.000 US-Dollar. Zum Tagesschluss am Donnerstag lag sie mit rund 60.600 US-Dollar nur etwa ein Prozent unter dem Stand vom Montagmorgen. Hinter dieser unscheinbaren Bilanz steckt eine Woche mit mehr als 7.000 US-Dollar Schwankungsbreite, in der sich die Zinsfrage weiter zugespitzt hat.

Bitcoin schwankt im Takt der KI-Aktien

Wie eng das Mutterschiff aller Kryptowährungen derzeit an den Technologiewerten hängt, zeigte sich in dieser Woche sehr früh. Nachdem Nvidia Jensen Huang an die Konzernspitze zurückgeholt hatte, sprang die Aktie am Montag um 31 Prozent, und Bitcoin kletterte im Sog der Nvidia-Rallye bis auf 64.500 US-Dollar. Die Euphorie hielt nicht lange, schon zur Wochenmitte drehte die Stimmung. Der Nasdaq 100, der die größten Technologiewerte der USA bündelt, lag zeitweise 20 Prozent unter seinem Rekord aus dem Oktober. Ab dieser Schwelle ist von einem Bärenmarkt die Rede, also einer ausgewachsenen Abwärtsphase. Bitcoin rutschte im selben Zeitraum auf rund 57.240 US-Dollar ab. Dass beide Märkte so eng zusammenlaufen, hat sich über Wochen aufgebaut, wie eine Auswertung von Galaxy Research zeigt.

In sechs Wochen bis 20. November fielen Bitcoin um 28,7 und Chip-Aktien um 33,1 Prozent | Quelle: Galaxy Research

In den sechs Wochen bis zum 20. November verlor Bitcoin 28,7 Prozent, der Halbleiterindex SOX 33,1 Prozent. Die Korrelation ihrer täglichen Kursbewegungen lag zuletzt bei 0,61, wobei ein Wert von 1 für völligen Gleichschritt stünde. Bis zum Mittwochabend hatten Bitcoin und der Nasdaq einen Großteil ihrer Verluste wieder aufgeholt. Für diese enge Kopplung gibt es einen Grund, der über die KI-Branche hinausreicht.

Heiße Inflation macht die Zinserhöhung zur Formsache

Ausgerechnet am Tag der Turbulenzen kamen Zahlen, die der US-Notenbank Federal Reserve wenig Luft zum Atmen lassen. Der PCE-Preisindex misst die Preise der privaten Konsumausgaben und ist mit unter die wichtigste Messlatte der Fed. Er stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Ohne Energie und Lebensmittel lag die Rate bei 3,3 Prozent und damit so hoch wie seit 2023 nicht mehr. Zudem wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent statt der zunächst gemeldeten 3,4 Prozent.

Für die Fed-Sitzung am 9. Dezember gilt eine Zinserhöhung damit als reine Formsache. An den Fed Funds Futures, mit denen auf den künftigen Leitzins gesetzt wird, liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 0,25 Prozentpunkte bei rund 97 Prozent.

Offen ist nur noch, ob die Fed um 25 oder 50 Basispunkte erhöht | Quelle: CME Group

Die Spanne für den Leitzins stiege damit von 3,75 bis 4,00 auf 4,00 bis 4,25 Prozent. Offen ist vor allem die Größe des Schritts, denn Fed-Governor Christopher Waller hat in der Vorwoche einen halben Prozentpunkt ins Spiel gebracht, um die Glaubwürdigkeit der Notenbank zu schützen. Für Bitcoin wäre das wohl die härtere Variante, weil höhere Zinsen sichere Anlagen attraktiver machen. Wie unterschiedlich die Märkte diese Aussicht verarbeiten, zeigte sich bei den Staatsanleihen.

Anleihen ziehen Geld an, Bitcoin geht leer aus

Bemerkenswert gelassen nahmen die Anleihemärkte die heißen Zahlen auf. Ausgerechnet am Mittwoch fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,85 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang November. An diesem Tag lagen Inflation und Wachstum über den Erwartungen, und der Nasdaq 100 rutschte zeitweise in den Bärenmarkt. Bei den 30-jährigen ging es von 5,31 Prozent zum Ende der Vorwoche auf etwa 5,25 Prozent nach unten. Die Rendite ist der Zins, den eine Anleihe gemessen an ihrem aktuellen Kurs abwirft, und sie sinkt, sobald viel Geld in Staatsanleihen fließt.

Kapital flieht aus KI-Aktien in Staatsanleihen und drückt die Renditen | Quelle: FRED

Viel Kapital floh am Mittwoch aus den KI-Aktien in die Sicherheit amerikanischer Staatsanleihen, und die steigende Inflation geriet darüber zur Nebensache. Bitcoin ging leer aus, weil das digitale Gold derzeit auf der Seite der riskanten Anlagen steht. Auch echtes Gold legte nach dem Einbruch der Vorwoche nur knapp ein Prozent auf rund 3.570 US-Dollar zu, und der Dollar-Index trat bei 103,7 Punkten auf der Stelle. Wohin Bitcoin als Nächstes läuft, hängt damit an einer einzigen Zahl.

Der Arbeitsmarktbericht entscheidet

Die Zinsfrage dürfte den Takt für Bitcoin vorerst bestimmen, und kippen kann das Bild vor allem über den Arbeitsmarkt. Ein deutlich schwächerer Stellenaufbau würde der Debatte um einen großen Zinsschritt die Grundlage entziehen und Bitcoin erheblich Luft verschaffen. Ein starker Bericht dürfte die Rufe nach einem halben Prozentpunkt dagegen lauter machen.

Die Inflationsdaten für November erscheinen erst nach der Fed-Entscheidung. Deshalb ist der Arbeitsmarktbericht am Freitag, dem 4. Dezember, um 14:30 Uhr die letzte große Wegmarke vor der Sitzung. Erwartet werden 90.000 bis 100.000 neue Stellen nach 165.000 im Oktober. Erste Hinweise liefern aber bereits die ISM-Einkaufsmanagerindizes am Dienstag. Aus Krypto-Sicht lohnt zudem der Blick auf Montag, den 30. November: Zum Handelsschluss fliegt Strategy mit seiner Stammaktie aus dem MSCI USA Index, und Fonds, die den Index abbilden, müssen ihre Anteile abgeben.