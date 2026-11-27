Inzwischen sind fast vier Wochen vergangen, seit Binance Opfer des größten Krypto-Hacks der Geschichte wurde und Vermögenswerte in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar an den Angreifer verlor. Infolgedessen sollten weitere Abflüsse gestoppt werden, wozu die Börse einen Auszahlungsstopp verhängte. Die Zeit danach nutzte Binance, um an der Rückkehr der entstandenen Verluste zu arbeiten. Mit der vollständigen Deckung aller Kundengelder meldeten sie zudem erst vor kurzem einen ersten Erfolg. Ab sofort sind zudem auch wieder alle Auszahlungsbeschränkungen, die infolge des Hacks erteilt wurden, aufgehoben.
Lediglich bei einigen wenigen Blockchain-Netzwerken stehen noch routinemäßige Wartungsarbeiten an, die aber keinen Einfluss mehr auf die Funktionen der Krypto-Börse haben sollen. Angesichts der großen Verunsicherung bei den Anlegern der größten Handelsplattform der Welt für Kryptowährungen ist es für Binance auch ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität. Immerhin hatten infolge der Unsicherheiten 4,72 Milliarden US-Dollar Anlagevermögen die Börse verlassen.
Es fehlen noch immer drei Milliarden US-Dollar
Die Hacker selbst befinden sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß und nur 2,85 Milliarden US-Dollar gestohlene Vermögenswerte konnten eingefroren werden. Die Tatsache, dass nach Einschätzung des FBI eine nordkoreanische Organisation hinter dem Angriff steckt, dürfte die weitere Verfahrensweise zusätzlich komplizieren. Schließlich ist das Land weitgehend abgeriegelt vom Rest der Welt und gilt als politisch schwierig. Für Binance dürfte das gestohlene Geld aber ohnehin erstmal zweitrangig sein. Für die Krypto-Börse geht es in erster Linie darum, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen und die Sicherheit des Netzwerkes zu erhöhen, wofür sie inzwischen auch mit externen Sicherheitsexperten zusammenarbeitet.