Nach dem Angriff zogen Kunden 4,7 Milliarden US-Dollar von der Börse ab. Bis zur Normalität dauert es noch etwas an.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Binance hebt nach dem größten Krypto-Hack der Geschichte alle Auszahlungssperren auf. â³

Die Börse arbeitet an der Rückkehr der verlorenen Vermögenswerte und hat erste Erfolge gemeldet.

Trotz der Aufhebung gibt es noch laufende Wartungsarbeiten bei einigen Blockchain-Netzwerken.

Die Identität der Hacker bleibt unklar, während Binance sich auf den Wiederaufbau des Vertrauens konzentriert.

Inzwischen sind fast vier Wochen vergangen, seit Binance Opfer des größten Krypto-Hacks der Geschichte wurde und Vermögenswerte in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar an den Angreifer verlor. Infolgedessen sollten weitere Abflüsse gestoppt werden, wozu die Börse einen Auszahlungsstopp verhängte. Die Zeit danach nutzte Binance, um an der Rückkehr der entstandenen Verluste zu arbeiten. Mit der vollständigen Deckung aller Kundengelder meldeten sie zudem erst vor kurzem einen ersten Erfolg. Ab sofort sind zudem auch wieder alle Auszahlungsbeschränkungen, die infolge des Hacks erteilt wurden, aufgehoben.

Service Recovery Update:

Our withdrawal recovery work is completed and the withdrawal suspension from the security incident has been fully lifted. Withdrawals are open across nearly all networks. Separately, a small number are temporarily paused due to network maintenance, which… pic.twitter.com/QZmXhsc2qA — Binance (@binance) November 26, 2026

Lediglich bei einigen wenigen Blockchain-Netzwerken stehen noch routinemäßige Wartungsarbeiten an, die aber keinen Einfluss mehr auf die Funktionen der Krypto-Börse haben sollen. Angesichts der großen Verunsicherung bei den Anlegern der größten Handelsplattform der Welt für Kryptowährungen ist es für Binance auch ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität. Immerhin hatten infolge der Unsicherheiten 4,72 Milliarden US-Dollar Anlagevermögen die Börse verlassen.

Es fehlen noch immer drei Milliarden US-Dollar

Die Hacker selbst befinden sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß und nur 2,85 Milliarden US-Dollar gestohlene Vermögenswerte konnten eingefroren werden. Die Tatsache, dass nach Einschätzung des FBI eine nordkoreanische Organisation hinter dem Angriff steckt, dürfte die weitere Verfahrensweise zusätzlich komplizieren. Schließlich ist das Land weitgehend abgeriegelt vom Rest der Welt und gilt als politisch schwierig. Für Binance dürfte das gestohlene Geld aber ohnehin erstmal zweitrangig sein. Für die Krypto-Börse geht es in erster Linie darum, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen und die Sicherheit des Netzwerkes zu erhöhen, wofür sie inzwischen auch mit externen Sicherheitsexperten zusammenarbeitet.