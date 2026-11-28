Auch Analysten irren sich, das musste Alex Thorn jüngst zugeben. Laut seiner neuen Untersuchung könnte Bitcoin noch tiefer fallen – hat er diesmal recht?

Fällt Bitcoin auf 28.200 US-Dollar? Analyst geht trotzdem “nicht als Bär ins Jahr 2027”

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“Irren ist menschlich, aber im Irrtum zu verharren ist teuflisch”, diesen Spruch hat sich wohl der Galaxy-Researchchef Alex Thorn zu Herzen genommen. In einem X‑Beitrag gesteht er, sich bei seiner letzten Analyse zum Bitcoin-Kurs geirrt zu haben. Denn: Ende Oktober hatte Thorn den Bärenmarkt für beendet erklärt, es sei Zeit, Bitcoin aufzustocken. Doch rund einen Monat später zeigt ein Blick auf den Kurs, wie schlecht dieser Rat war – zumindest kurzfristig. Bitcoin ist rund 25 Prozent gefallen und notiert bei nunmehr knapp 60.000 US-Dollar. Doch war es das schon? Laut Alex Thorn könnte es noch weiter bergab gehen – hat er diesmal Recht?

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