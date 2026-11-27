Schon ab rund 13 US-Dollar lässt sich mit dem Stablecoin in einen Fonds investieren. Das ist erst der Anfang.

100.000 Nutzer in einem Monat: HSBC feiert Erfolg mit eigenem Stablecoin

100.000 Nutzer in einem Monat: HSBC feiert Erfolg mit eigenem Stablecoin

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… HSBC hat am 23. Oktober 2026 ihren eigenen Stablecoin RCHKD eingeführt. â³

Innerhalb eines Monats verzeichnete die Bank 100.000 Nutzer für ihren Stablecoin.

Der Stablecoin ist an den Hongkong-Dollar gekoppelt und wird über die PayMe App angeboten. â³

Zukünftige Einsatzmöglichkeiten umfassen den Kauf tokenisierter Fondsanteile und Aktien.

Stablecoins sind langweilig und bewegungslos in einem ansonsten sehr volatilen Markt, was sie jedoch besonders geeignet für blockchainbasierte Zahlungen macht. Das hat auch die britische Großbank HSBC erkannt und am 23. Oktober 2026 ihren eigenen RCHKD-Stablecoin herausgebracht, der anders als die meisten anderen Coins an den Hongkong-Dollar gekoppelt ist. Einen Monat später zieht die Großbank nun Bilanz und hat direkt 100.000 Nutzer vorzuweisen. Doch ihre Pläne für Einsatzmöglichkeiten gehen noch weit über die heutige Nutzung hinaus.

HSBC bringt Stablecoins in den Alltag

Der entscheidende Grund für den guten Start des hauseigenen Stablecoins liegt in der PayMe App von HSBC, die über 3,3 Millionen Nutzer hat. Darüber können sich die Kunden ähnlich wie bei PayPal oder Wero Geld schicken. Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit, mit dem RedCoin-Stablecoin bei über 100.000 Händlern in Hongkong zu bezahlen.

Angesichts des großen Kundenstamms, über den die Großbank direkt zum Start ihrer Währung verfügt, ist es auch wenig verwunderlich, dass sich bereits RedCoins im Wert von 591,7 Millionen Hongkong-Dollar im Umlauf befinden. Umgerechnet entspricht das 76 Millionen US-Dollar.

Künftig soll die Vermögensverwaltung geändert werden

In der Zukunft könnten sich die Einsatzgebiete des Stablecoins von HSBC noch einmal deutlich erweitern. Bereits am 19. November stockten sie das Angebot dahingehend auf, dass Kunden auch tokenisierte Anteile eines Fonds der Bank mit dem RedCoin kaufen können. Dafür wurde jedoch eine Mindesteinlagesumme von 100 Hongkong-Dollar festgelegt, was umgerechnet 13 US-Dollar entspricht. Außerdem könnte der Stablecoin künftig auch bei dem Handel mit tokenisierten Aktien zum Einsatz kommen, indem mögliche Dividendenausschüttung direkt in Form des RCHKD-Coins erfolgen.