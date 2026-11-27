Die Kryptowährung Cardano (ADA) versucht, die Kursschwäche der Vorwochen abzuschütteln. Kann eine Trendwende in diesem schwierigen Marktumfeld gelingen? Auf diese Chartmarken sollten Anleger jetzt achten.

Cardano-Prognose: Geht es weiter abwärts?

Cardano-Prognose: Geht es weiter abwärts?

Die Kryptowährung Cardano (ADA) musste sich dem Abverkauf von Bitcoin (BTC) fügen und rutschte in der Vorwoche mit 0,133 US-Dollar auf ein neues Jahrestief ab. Ausgehend vom Verlaufshoch Anfang Oktober korrigierte der Altcoin damit innerhalb von sechs Handelswochen um 52 Prozentpunkte. Ob es den Bullen in den kommenden Tagen gelingen könnte, eine Erholungsrallye zu zünden, dürfte von einer nachhaltigen Rückeroberung folgender Kursmarken abhängig sein.

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