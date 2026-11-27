Die Kryptowährung Cardano (ADA) musste sich dem Abverkauf von Bitcoin (BTC) fügen und rutschte in der Vorwoche mit 0,133 US-Dollar auf ein neues Jahrestief ab. Ausgehend vom Verlaufshoch Anfang Oktober korrigierte der Altcoin damit innerhalb von sechs Handelswochen um 52 Prozentpunkte. Ob es den Bullen in den kommenden Tagen gelingen könnte, eine Erholungsrallye zu zünden, dürfte von einer nachhaltigen Rückeroberung folgender Kursmarken abhängig sein.
Black Week: Plus+ für 12 Monate + Bitcoin Goldmünze gratis dazu*
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Gratis dazu: 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
*Nur bis 29.11.2026 · solange der Vorrat reicht · Versand an Rechnungsadresse in DE/AT/CH
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren