Im Sommer nahm der Stablecoin-Riese noch Gewinne mit und kauft jetzt wieder nach. Derweil macht der Bitcoin-Miner weiter Verluste.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Tether investiert Millionen in Bitdeer-Aktien trotz starkem Kursverlust. â³

Bitdeer verzeichnet Rekordumsatz, kämpft jedoch mit hohen Verlusten.

Tether hält nun 41,45 Millionen Aktien, trotz gesunkener Gesamtanteile.

Bitcoin-Mining zeigt widersprüchliche Ergebnisse: Umsatz steigt, Gewinne sinken.

Wenn Bitcoin im Verlust steht, fällt alles andere noch tiefer. Dieser Leitspruch scheint sich auch für Aktienunternehmen zu bewahrheiten und ist damit nicht auf Altcoins beschränkt. Zumindest wenn man sich das Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitdeer anschaut, dessen Aktie gut 85 Prozent unter ihrem Hoch aus Anfang Juni 2026 steht und diese Woche ein neues Jahrestief bei 2,60 US-Dollar gesetzt hat. Der Stablecoin-Anbieter Tether scheint davon wenig beeindruckt und hat gleich ein Millioneninvestment gestartet.

BITDEER $BTDR Q3’26 EARNINGS HIGHLIGHTS



🔹 Revenue: $320.7M (Est. $256M) 🟢; +89% YoY

🔹 EPS: -$0.46 (Est. -$0.34) 🔴

🔹 Adj. EBITDA: $69.6M; +173% YoY



Announcements:

🔹 AI Cloud Backlog: ~$2.9B; ~332 IT MW secured

🔹 Tydal: $4.7B 16-year AI/HPC lease; 121 IT MW; ~$8.0B… pic.twitter.com/x7rDcZqmcT — Wall St Engine (@wallstengine) November 10, 2026

Insgesamt erwarb das amerikanische Krypto-Unternehmen 3,72 Millionen Bitdeer-Aktien zu einem Preis von 2,69 US-Dollar. Dabei ist es nicht die erste Investition von Tether in den Bitcoin-Miner. Rund um das letzte Hoch hatte der Stablecoin-Anbieter 627.000 Aktien zu je 20 US-Dollar verkauft, um Gewinne mitzunehmen. Den Großteil seiner Position blieb jedoch unangetastet und so hält Tether nach der jüngsten Aufstockung nun 41,45 Millionen Bitdeer-Aktien. Wohlgemerkt zehn Prozent mehr als beim letzten Verkauf Ende Juni. Dass sein Gesamtanteil am Bitcoin-Miner dennoch von 19,7 auf 17,9 Prozent gesunken ist, liegt vor allem an den neu ausgegebenen Aktien von Bitdeer in den letzten Wochen und Monaten.

Rekordumsatz und trotzdem Verluste

Auf operativer Seite scheint die BTDR-Aktie zwei Seiten zu haben, die auf den ersten Blick ausgesprochen gegensätzlich wirken. Mit einem Jahresumsatz von 320,7 Millionen US-Dollar konnte die Mining-Firma im dritten Quartal einen neuen Rekord aufstellen, der aufgrund gestiegener Stromkosten und Abschreibungen bei der teuren Hardware jedoch nur für einen Bruttogewinn von 10,8 Millionen US-Dollar ausreicht. Das entspricht lediglich einem Viertel des gleichen Zeitraums im vergangenen Jahr. Durch steigende Zinslasten und Bewertungsverluste in Höhe von 54,6 Millionen US-Dollar bei einem Bitcoin-Kredit des Unternehmens steht unter dem Strich sogar ein Nettoverlust von 125,5 Millionen US-Dollar.