Bitcoin für Millionäre: Was die Superreichen bei Krypto anders machen

Die jüngste Krypto-Erholungsrallye weckt neue Hoffnungen unter Bitcoin-Anlegern. Doch die Erfahrungen des Bärenmarktes wirken nach, gerade bei vermögenden Investoren und Treasury-Unternehmen. Wie lassen sich große Bitcoin-Bestände sicher verwahren und welche Rolle sollte die Kryptowährung in einem ausgewogenen Portfolio spielen? Die Schweizer Sygnum Bank will institutionelle Standards mit den Möglichkeiten des Krypto-Sektors verbinden. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Chief of Staff Pascal Eberle, was reiche Anleger bei Bitcoin anders machen und welche Fehler Unternehmen beim Treasury-Management vermeiden sollten. Außerdem verrät er, warum Michael Saylor zu Unrecht ins Kreuzfeuer der Kritik geriet und der Strategy-Umbau notwendig war.
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