Am Krypto-Markt herrscht noch Ruhe. Der Iran-Krieg und anstehende Wirtschaftsdaten könnten das jedoch bald ändern.

Angriff in Saudi-Arabien und keine Iran-Einigung: Was kommt jetzt auf Krypto zu?

Angriff in Saudi-Arabien und keine Iran-Einigung: Was kommt jetzt auf Krypto zu?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Politische Spannungen im Nahen Osten beeinflussen den Krypto-Markt.

Ein neuer Angriff in Saudi-Arabien könnte die Ölversorgung gefährden.

Wichtige US-Inflationsdaten stehen bevor, die den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnten. â³

Zinserhöhungen der US-Notenbank bleiben ein zentrales Thema für Investoren. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Am Wochenende bleibt es am Krypto-Markt wie gewohnt ruhig, auch wenn die politische Lage im Nahen Osten weiterhin für Unsicherheit sorgt. Eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich bislang nicht ab, wobei US-Präsident Donald Trump zuletzt erklärte, vor den Zwischenwahlen am 3. November keine neuen Militärschläge gegen den Iran durchführen zu wollen. Die anstehenden Wahlen seien für ihn allerdings kein Grund, die Bemühungen um ein Ende des Krieges zu beschleunigen.

BREAKING: Saudi Arabia has evacuated and closed its international airport in Riyadh after a missile attack by Yemen’s Houthis killed at least 12 people and left dozens injured.



President Trump is now saying the US could join Saudi strikes on the Houthis in light of the airport… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 10, 2026

Wie angespannt die Lage weiterhin ist, zeigt ein neuer Angriff auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad, bei dem nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen. Hinter der Attacke wird die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz vermutet, eine offizielle Bestätigung für deren Verantwortung liegt allerdings nicht vor. Der Vorfall könnte die Spannungen in der Region weiter verschärfen und die Ölversorgung gefährden, nachdem bereits wichtige Transportwege durch den Konflikt beeinträchtigt wurden.

An den Krypto-Börsen ist von den geopolitischen Entwicklungen bislang wenig zu spüren, wobei die dünnen Orderbücher am Wochenende größere Kursbewegungen begünstigen können. Bitcoin notiert am Sonntagmorgen bei 82.964 US-Dollar, während Ethereum um 0,3 Prozent auf 2.501 US-Dollar steigt. Solana wird bei 109,31 US-Dollar gehandelt und XRP verliert 1,05 Prozent auf 1,39 US-Dollar.

Am Mittwoch, dem 14. Oktober, werden die amerikanischen Verbraucherpreise für September um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Ökonomen rechnen mit einer Inflationsrate von 3,6 Prozent im Jahresvergleich, nachdem sie im August bei 3,4 Prozent gelegen hatte. Sollten die Zahlen höher ausfallen als erwartet, könnte das die Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank verstärken und den Bitcoin-Kurs belasten.

Der Iran-Krieg macht eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank unwahrscheinlich / Quelle: CME Group

Die amerikanische Notenbank hatte ihren Leitzins im September erstmals seit 2023 auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Für die nächste Sitzung am 28. Oktober rechnen Händler laut den angegebenen CME-FedWatch-Daten mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 82,3 Prozent damit, dass die Zinsen unverändert bleiben.