Der Privacy-Sektor erlebt ein Comeback. Trotz regulatorischer Hürden hat sich auch Monero zuletzt deutlich erholt. Dreht das Privacy-Urgestein noch weiter auf?

Monero-Prognose: Was hinter dem Hype des ältesten Privacy-Coins steckt

Monero-Prognose: Was hinter dem Hype des ältesten Privacy-Coins steckt

Nachdem der Privacy-Sektor schon fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden war, erlebt er mit dem Hype um Zcash seit einigen Monaten ein regelrechtes Comeback. Während viele Altcoins eher seitwärts laufen, zieht ausgerechnet jene Nische Kapital an, die aus dem regulierten Handel immer weiter verdrängt wird. Vorneweg Monero, der älteste und größte Privacy-Vertreter. Seit August hat sich der XMR-Kurs deutlich erholt, zuletzt notierte er bei rund 545 US-Dollar. Befeuert von einer Entscheidung aus Washington: Am 5. Oktober zog die US-Finanzaufsicht FinCEN gleich zwei Regelvorhaben zurück, die Privatsphäre im Krypto-Bereich massiv eingeschränkt hätten. Schlägt nun wieder die Stunde für Monero?

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