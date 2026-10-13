Nachdem der Privacy-Sektor schon fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden war, erlebt er mit dem Hype um Zcash seit einigen Monaten ein regelrechtes Comeback. Während viele Altcoins eher seitwärts laufen, zieht ausgerechnet jene Nische Kapital an, die aus dem regulierten Handel immer weiter verdrängt wird. Vorneweg Monero, der älteste und größte Privacy-Vertreter. Seit August hat sich der XMR-Kurs deutlich erholt, zuletzt notierte er bei rund 545 US-Dollar. Befeuert von einer Entscheidung aus Washington: Am 5. Oktober zog die US-Finanzaufsicht FinCEN gleich zwei Regelvorhaben zurück, die Privatsphäre im Krypto-Bereich massiv eingeschränkt hätten. Schlägt nun wieder die Stunde für Monero?
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden