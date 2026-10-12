Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) geht mit Verlusten aus der ersten Handelswoche. Zwischenzeitlich rutschte der Kurs auf rund 80.300 US-Dollar ab, nachdem Brent-Öl wieder über 100 US-Dollar je Barrel stieg und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 5,31 Prozent kletterte. Zu Wochenschluss notiert der Bitcoin-Kurs bei 83.700 US-Dollar, ein Kursminus von knapp zwei Prozent. Die Top-10 Altcoins Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Ripple (XRP) geben auf Wochensicht sogar jeweils rund sieben Prozent im Wert ab. Neue Impulse dürften in der kommenden Woche vor allem aus den USA kommen.
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