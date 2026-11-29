Drei internationale Razzien in vier Jahren brachten die Ermittler ans Ziel. Ob die Geschädigten ihr Geld wiedersehen, ist aber fraglich.

Ein internationales Betrugsnetzwerk – aufgedeckt durch ein deutsches Ehepaar

Ein internationales Betrugsnetzwerk – aufgedeckt durch ein deutsches Ehepaar

Der Wunsch aus seinen Ersparnisse mehr zu machen als es auf dem Bankkonto anzuhäufen, scheitert häufig an fehlendem Wissen darüber, wie man am besten startet oder an der Angst vor Betrug. Wie schnell man seine gesamten Ersparnisse verlieren kann, wenn man beim Investieren auf die falschen Leute hört, musste auch ein deutsches Ehepaar aus der Kieler Ostseeregion feststellen. Auf einer vermeintlichen Trading-Plattform verloren sie ihr gesamtes Anlagevermögen und stießen im Anschluss eine vierjährige Ermittlung an, die ein internationales Betrugsnetzwerk auffliegen ließ, bei der sich sogar Europol einschaltete.

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