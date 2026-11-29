Stablecoins wachsen rasant, doch Japans Notenbank tritt auf die Bremse. Warum sie strenge Regeln für die Reserven verlangt.

Darum warnt jetzt auch Japans Zentralbank bei Stablecoins

Darum warnt jetzt auch Japans Zentralbank bei Stablecoins

"Innovation muss Hand in Hand mit Vertrauen gehen"

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Bank of Japan fordert strenge Regulierung für Stablecoins und deren Reserven. â³

Kazushige Kamiyama betont die Notwendigkeit von Vertrauen und Einheitlichkeit im Geldsystem. â³

Japan testet innovative Ansätze zur Tokenisierung und grenzüberschreitenden Zahlungen. â³

Private Unternehmen wie SBI Holdings und die Solana Foundation engagieren sich ebenfalls im Stablecoin-Bereich.

Die Bank of Japan (BOJ) zieht für Stablecoins klare Grenzen. Kazushige Kamiyama, Exekutivdirektor der japanischen Notenbank, forderte am Freitag eine strenge Regulierung ihrer Reserven. Seine Botschaft in einer Rede auf einem Seminar des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Tokio: “Innovation muss Hand in Hand mit Vertrauen gehen.”

Warum die Einheitlichkeit des Geldes bei Stablecoins zählt

Stablecoins, tokenisierte Bankeinlagen und andere Formen digitalen Geldes werden laut Kamiyama künftig nebeneinander existieren. Die Herausforderung sei, dass diese Vielfalt das Finanzsystem effizienter mache, ohne es zu zersplittern. Entscheidend ist für ihn die Einheitlichkeit des Geldes: Jede Form von Geld in einer Währung muss strengstens jederzeit zum Nennwert umtauschbar sein.

“Die Einheitlichkeit des Geldes sollte nicht als selbstverständlich angesehen werden”, warnte er. Für Stablecoins brauche es daher eine “angemessene Regulierung der Reserven” und “gut gestaltete Verbindungen zum Zentralbankgeld”.

Japan testet Tokenisierung

“Unser Ziel ist es nicht, eine bestimmte Technologie zu fördern”, so Kamiyama. In einem eigenen DLT-Sandbox-Projekt prüft die Notenbank unter anderem grenzüberschreitende Zahlungen und die Abwicklung tokenisierter Staatsanleihen. Zudem beteiligt sie sich am BIZ-Projekt Agorá, das tokisierte Bankeinlagen und Zentralbankgeld auf einer gemeinsamen Plattform zusammenbringen soll.

Auch die Privatwirtschaft zieht mit: SBI Holdings, die Sumitomo Mitsui Financial Group und die Solana Foundation starteten diese Woche SBI Solana Global, unter anderem für Stablecoin-Zahlungen. Zudem prüft Japan eine Blockchain-Abwicklung für Aktien und Staatsanleihen.

Zentralbankgeld bleibt für Kamiyama dabei der Anker. Es werde “weiterhin die Grundlage” für Vertrauen in Geld bilden, das sicher, verlässlich und zum Nennwert umtauschbar ist.