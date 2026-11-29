Bitcoin steuert auf eines seiner schwächsten Schlussquartale zu, Strategy sitzt auf Milliardenverlusten und die Schweiz startet ihren ersten echten Bitcoin ETF. Das sind die fünf wichtigsten Krypto-News der Woche.

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Michael Saylors Strategy verzeichnet einen Buchverlust in Milliardenhöhe. â³

Südkorea plant die Lockerung von Krypto-Regeln nach neun Jahren Verbot. â³

In der Schweiz startet der erste echte Bitcoin Spot ETF an der SIX Swiss Exchange. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Bärenmarkt hinterlässt immer tiefere Spuren. Während die größte Kryptowährung auf eines ihrer schwächsten Schlussquartale zusteuert, wächst bei Michael Saylors Strategy der Buchverlust in Milliardenhöhe. Doch es gibt auch Bewegung abseits der Kurse: Südkorea plant eine Lockerung seiner Krypto-Regeln und in der Schweiz startet ein neuartiger Bitcoin ETF. Überschattet wird die Woche zudem von einer weiteren Sicherheitslücke in Bitcoin Core. Die fünf wichtigsten Meldungen im Überblick.

KI entdeckt erneut Sicherheitslücke in Bitcoin Core

Künstliche Intelligenz hat erneut eine Schwachstelle in der Bitcoin-Software aufgedeckt. Ein automatisierter Scan von Project Loupe entdeckte einen Fehler, über den Angreifer einzelne Bitcoin Nodes vorübergehend lahmlegen konnten. Die betroffenen Rechner waren dadurch zeitweise nicht in der Lage, Nachrichten anderer Netzwerkteilnehmer oder neue Blöcke zu verarbeiten.

Die Entwickler stufen die Sicherheitslücke als mittelschwer ein und haben bereits Updates veröffentlicht. Wie der Angriff funktioniert und welche Bitcoin-Core-Versionen betroffen sind, lest ihr hier: KI entdeckt erneut Sicherheitslücke in Bitcoin Core

Strategy sitzt auf 11,8 Milliarden US-Dollar Buchverlust

Der Bitcoin-Kursrückgang setzt Michael Saylors Strategy zunehmend unter Druck. Mittlerweile liegt das Unternehmen mit seinen rund 851.305 Bitcoin etwa 11,8 Milliarden US-Dollar im Minus. Allein im November verlor die MSTR-Aktie rund 40 Prozent an Wert.

Trotzdem hält Saylor an seiner Strategie fest und kaufte weitere 457 BTC für rund 29,6 Millionen US-Dollar. Zusätzlich investierte das Unternehmen 212 Millionen US-Dollar in den Rückkauf eigener STRC-Wertpapiere. Für weiteren Gegenwind könnte der bevorstehende Ausschluss aus dem MSCI USA Index sorgen. Mehr dazu hier: Strategy mit Milliardenverlust: So stark belastet Bitcoin das Geschäft

Südkorea plant Krypto-Comeback nach neun Jahren

Nach neun Jahren könnte in Südkorea das Verbot von Token-Verkäufen fallen. Die Finanzaufsicht FSC hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den seit 2017 eingeschränkten Markt wieder öffnen soll. Dahingehend sind auch neue Regeln für Stablecoins und Krypto-Börsen geplant.

Herausgeber von Won-Stablecoins sollen künftig mindestens fünf Milliarden Won Eigenkapital vorweisen und ihre Token vollständig mit Reserven decken. Für Krypto-Handelsplätze sollen strengere Lizenzanforderungen und Beteiligungsgrenzen gelten. Welche Regeln Südkorea konkret plant, lest ihr hier: Nach neun Jahren Verbot: Südkorea erlaubt Token-Verkäufe wieder

Bitcoin droht eines der schwächsten Schlussquartale seiner Geschichte

Die erhoffte Jahresendrallye lässt weiter auf sich warten. Seit Anfang Oktober hat Bitcoin rund 30 Prozent an Wert verloren und steuert damit auf eines seiner schwächsten vierten Quartale zu. Nur 2018 fiel das Schlussquartal mit einem Minus von rund 43,5 Prozent noch schlechter aus.

Auch am Optionsmarkt herrscht Pessimismus. Wie angespannt die Lage ist und was die Daten für 2027 nahelegen, erfahrt ihr hier: Bitcoin vor historischem Quartalsverlust: Kommt die Wende 2027?

Erster echter Bitcoin ETF startet in der Schweiz

Während Bitcoin an den Märkten unter Druck steht, feiert die Schweiz eine ETF-Premiere. Der Vermögensverwalter BIT Asset Management hat mit BBIT den ersten echten Bitcoin Spot ETF des Landes an der SIX Swiss Exchange gestartet. Nach der Auflösung eines früheren Fonds gilt das Produkt derzeit auch als einziger Bitcoin Spot ETF Europas.

Anders als viele europäische Bitcoin ETPs ist BBIT als regulärer Anlagefonds strukturiert. Öffentlich angeboten wird der ETF zunächst ausschließlich in der Schweiz. Was den neuen Fonds von bisherigen Bitcoin-Produkten unterscheidet, erklären wir hier: Erster “echter” Bitcoin ETF startet in der Schweiz