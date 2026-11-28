Der Token des mit der Familie von US-Präsident Donald Trump verbundenen Krypto-Projekts World Liberty Financial ist abgestürzt. Der WLFI-Kurs ist innerhalb von nur 24 Stunden um rund 52 Prozent gefallen. Auch der hauseigene Stablecoin USD1 verlor zeitweise seine Bindung an den US-Dollar.
ETH-Verkauf als Auslöser für den WLFI-Crash
Den Ausverkauf löste offenbar ein Wallet aus der strategischen Reserve des Projekts aus. Es verkaufte am Freitag Ether im Wert von rund 20 Millionen US-Dollar mit hohem Verlust und schickte die Erlöse an die Kreditplattform Dolomite. Dort hat World Liberty Financial laut Analysten Milliarden eigener WLFI-Token als Sicherheit für Kredite hinterlegt.
Am Markt wuchs daraufhin die Sorge vor Zwangsliquidationen. USD1 fiel laut Coingecko bis auf 0,9394 US-Dollar und erhöhte sich danach wieder in Richtung eines Dollars. Laut Emittent BitGo können berechtigte Kunden USD1 weiterhin zu einem Dollar zurücktauschen.
Justin Sun erhebt schwere Vorwürfe
Tron-Gründer Justin Sun, der mit dem Projekt seit Monaten vor Gericht streitet, nutzte den Crash für eine Abrechnung. Seine WLFI-Token sind seit September 2025 eingefroren. Der Vorfall sei ein “weiteres Beispiel dafür, dass Insider zirkulär Kredite aufnehmen, um Kasse zu machen.” Er forderte Börsen, Regulierer und Gerichte auf, gegen WLFI und USD1 vorzugehen, bis hin zum Delisting.
Zudem behauptete er: “Mitglieder des beteiligten Teams haben bereits begonnen, massenhaft Social-Media-Beiträge zu löschen.” Sein Fazit: “Sofortiges Handeln ist zwingend erforderlich.”