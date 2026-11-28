WLFI stürzt um 52 Prozent ab, USD1 verliert seine Dollar-Bindung und Justin Sun erhebt schwere Vorwürfe. Das müssen Anleger jetzt wissen.

Trumps World Liberty Financial 52 Prozent abgestürzt: Was hinter dem WLFI-Crash steckt

Trumps World Liberty Financial 52 Prozent abgestürzt: Was hinter dem WLFI-Crash steckt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der WLFI-Token des Krypto-Projekts World Liberty Financial ist innerhalb von 24 Stunden um 52 Prozent gefallen. â³

Ein Ether-Verkauf im Wert von 20 Millionen US-Dollar wird als Auslöser für den Crash angesehen.

Der Stablecoin USD1 verlor zeitweise seine Bindung an den US-Dollar und fiel auf 0,9394 US-Dollar. â³

Justin Sun erhebt Vorwürfe gegen WLFI und fordert Maßnahmen von Börsen und Regulierern.

Der Token des mit der Familie von US-Präsident Donald Trump verbundenen Krypto-Projekts World Liberty Financial ist abgestürzt. Der WLFI-Kurs ist innerhalb von nur 24 Stunden um rund 52 Prozent gefallen. Auch der hauseigene Stablecoin USD1 verlor zeitweise seine Bindung an den US-Dollar.

ETH-Verkauf als Auslöser für den WLFI-Crash

Den Ausverkauf löste offenbar ein Wallet aus der strategischen Reserve des Projekts aus. Es verkaufte am Freitag Ether im Wert von rund 20 Millionen US-Dollar mit hohem Verlust und schickte die Erlöse an die Kreditplattform Dolomite. Dort hat World Liberty Financial laut Analysten Milliarden eigener WLFI-Token als Sicherheit für Kredite hinterlegt.

WLFI ist abgeschmirt I Quelle: BTC-ECHO

Am Markt wuchs daraufhin die Sorge vor Zwangsliquidationen. USD1 fiel laut Coingecko bis auf 0,9394 US-Dollar und erhöhte sich danach wieder in Richtung eines Dollars. Laut Emittent BitGo können berechtigte Kunden USD1 weiterhin zu einem Dollar zurücktauschen.

Justin Sun erhebt schwere Vorwürfe

Tron-Gründer Justin Sun, der mit dem Projekt seit Monaten vor Gericht streitet, nutzte den Crash für eine Abrechnung. Seine WLFI-Token sind seit September 2025 eingefroren. Der Vorfall sei ein “weiteres Beispiel dafür, dass Insider zirkulär Kredite aufnehmen, um Kasse zu machen.” Er forderte Börsen, Regulierer und Gerichte auf, gegen WLFI und USD1 vorzugehen, bis hin zum Delisting.

今天这起 WLFI 事件，不过是内部循环借贷套现、内部人违规出售、违法冻结投资者资产以及投资者欺诈的又一次上演。我呼吁各大交易所、监管机构、司法机关和法院，尽快对 WLFI 和 USD1… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) November 28, 2026

Zudem behauptete er: “Mitglieder des beteiligten Teams haben bereits begonnen, massenhaft Social-Media-Beiträge zu löschen.” Sein Fazit: “Sofortiges Handeln ist zwingend erforderlich.”