Österreichs Krypto-Anbieter übertreffen schon nach sechs Monaten das Vorjahr. Woher die Kunden kommen und was die FMA daraus ableitet.

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Rund 74 Prozent der Nutzer kommen aus dem Ausland, vor allem Deutschland und Frankreich. â³

Die Verwahrung von Kryptowährungen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

FMA-Vorständin fordert stärkere europäische Aufsicht für einen wettbewerbsfähigen Krypto-Markt. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Österreichs Krypto-Anbieter wachsen vor allem mit Kunden aus dem Ausland. Die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) beaufsichtigten Kryptowerte-Dienstleister (CASPs) meldeten im ersten Halbjahr 2026 rund 111 Millionen Tauschgeschäfte im Wert von 20,4 Milliarden Euro, wie die Behörde am gestrigen 27. November mitteilte. Das ist bereits mehr als im gesamten Jahr 2025, für das die FMA 17 Milliarden Euro ausgewiesen hat.

Drei von vier Konten im Ausland

Bemerkenswert ist, woher die Kunden kommen: Rund 74 Prozent der Nutzer stammen nämlich aus anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums, vor allem aus dem Nachbarland Deutschland, aber auch aus Frankreich. Möglich macht das der EU-Pass unter MiCA, mit dem eine Lizenz in einem Land für den gesamten Binnenmarkt gilt.

Weniger rosig sieht es bei der Verwahrung aus: Ende Juni hielten die Anbieter Kryptowährungen im Gegenwert von rund 3,4 Milliarden Euro für ihre Kunden. Zum Vergleich: Ende 2025 waren es noch 4,4 Milliarden Euro. Die FMA führt das aber auf gesunkene Kurse zurück – immerhin ist Bitcoin seit Jahresbeginn um rund 32 Prozent gefallen.

Mehr Macht für die ESMA?

FMA-Vorständin Mariana Kühnel sieht in den Zahlen ein Argument für mehr europäische Aufsicht: “Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksame Aufsicht gehen Hand in Hand.” MiCA habe erstmal einen gemeinsamen Rahmen geschaffen, Nun müsse sich zeigen, ob daraus “ein integrierter, innovativer und wettbewerbsfähiger europäischer Krypto-Markt” entstehe. Institutionelle Veränderungen seien dabei “kein Selbstzweck”.

Im Dezember 2025 hatte die EU‑Kommission vorgeschlagen, direkte Aufsicht über Krypto-Dienstleister an die Europäische Wertpapieraufsicht (ESMA) zu übertragen. Die Aufseher Österreichs und Italiens sowie Frankreich hatten das zuvor gefordert; zustimmen müssen noch Parlament und der Rat.