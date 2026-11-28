Das USDT-Angebot schrumpft so stark wie seit 2022 nicht. Doch was kann Bitcoin jetzt noch helfen? Laut CryptoQuant: Tether.

Ohne frisches Geld gibt es beim Bitcoin-Kurs keine Erholung

Ohne frisches Geld gibt es beim Bitcoin-Kurs keine Erholung

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Bitcoin-Kurs leidet unter einem Mangel an frischem Geld im Krypto-Markt. â³

Das Angebot an Stablecoins auf Ethereum und Tron ist so stark gesunken wie seit August 2022 nicht mehr. â³

Analysten sehen eine Erholung der Liquidität als Voraussetzung für eine nachhaltige Kurserholung.

In den letzten 60 Tagen ist das USDT-Angebot um 8,1 Milliarden US-Dollar gesunken. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Am Krypto-Markt fehlt frisches Geld – und das bekommt der Bitcoin-Kurs zu spüren. Laut einem Bericht von CryptoQuant schrumpft das Angebot an Stablecoins auf Ethereum und Tron so stark wie seit August 2022 nicht mehr. Für die Analysten ist deswegen klar: “Eine Erholung der Liquidität ist eine notwendige Bedingung für eine nachhaltige Kurserholung.”

8 Milliarden US-Dollar in 60 Tagen

In den letzten 60 Tagen ist das USDT-Angebot auf beiden Blockchains um 8,1 Milliarden US-Dollar auf nun 174,5 Milliarden US-Dollar gesunken. Dabei geht der Rückgang fast vollständig auf Ethereum zurück.

Die Liquidität sinkt I Quelle: CryptoQuant

Dort liegt das Angebot mit 80,3 Milliarden so tief wie seit August 2025 nicht mehr. Auf Tron blieb es nahezu stabil, gleicht den Rückgang anders als Mitte 2026 aber nicht mehr aus.

Keine Rekordschlüsse bei schrumpfendem Angebot

Für Bitcoin sei das kein gutes Zeichen. “Kontraktionen des Angebots gingen mit niedrigeren Bitcoin-Kursen einher”, heißt es im Bericht. Im Schnitt lag die 60-Tage-Rendite dann bei minus 9,5 Prozent, noch deutlicher: “Keiner der 39 Rekordschlüsse von Bitcoin seit 2022 fiel in eine Phase, in der das USDT-Angebot schrumpfte.”

Seit dem Oktober hat Bitcoin rund 26 Prozent verloren und ist zeitweise auf knapp 55.000 US-Dollar gefallen. Doch laut CryptoQuant seien kurze Erholungen möglich: “Der Kurs kann während einer Kontraktion steigen, doch eine Erholung, die andauerte, folgte auf erneutes Wachstum des USDT-Angebots.” Als Signale für eine Wende nennt der Bericht ein wieder wachsendes Angebot auf 60-Tage-Sicht oder eine Stabilisierung auf Ethereum.