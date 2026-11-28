Kurz sah es so aus, als könnte der Bitcoin-Kurs seine Verlustserie der vergangenen Wochen brechen. Denn: Am gestrigen Freitag kletterte die Krypto-Leitwährung zeitweise auf rund 61.600 US-Dollar, das Wochenplus hätte die siebte Verlustwoche in Folge beendet. Doch zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Bitcoin wieder bei 59.500 US‑Dollar und damit unter dem Wochenschluss vom vergangenen Samstag. Schließt die Woche so, wäre es die achte in Folge.
Aktien ziehen Bitcoin davon
An den Aktienmärkten läuft es dagegen deutlich besser. S&P 500, Nasdaq 100 und der Dow Jones liegen auf Wochensicht jeweils rund vier Prozent im Plus, getragen von KI- und Chipwerten. Auch Gold und Silber legten kräftig zu.
Bitcoin steuert dagegen auf ein Monatsminus von rund 25 Prozent zu, das größte seit Juni. Den kurzen Sprung am Freitag verdanken Anleger vor allem erzwungenen Liquidationen von Short-Positionen. Am Optionsmarkt bleibt die Vorsicht der Anleger sichtbar: Der meistgehandelte Kontrakt ist eine Absicherung auf 50.000 US-Dollar zu 25. Dezember.
ETF-Anleger verkaufen – doch es gibt noch Hoffnung
Bei den Bitcoin ETFs in den USA fehlen inzwischen weiter die Käufer. Am gestrigen Freitag kam es zu Abflüssen im Wert von 389 Millionen US-Dollar, der achte Handelstag mit Abflüssen in Folge.
Ganz anders verhalten sich große Adressen. Analyst Quinten Francois verweist auf Wale mit 1.000 bis 10.000 BTC: “Sie haben zwischen dem 30. September und dem 21. November weitere 121.117 BTC hinzugefügt.” Das entspreche “über sieben Milliarden US-Dollar”. Bemerkenswert sei der Zeitpunkt: “Historisch hat diese Gruppe ihre Bestände in sieben der letzten neun vierten Quartale reduziert.” Diesmal ist es anders: “Sie akkumulieren, während Bitcoin seit Ende September fast 30 Prozent im Minus liegt.”
Ob das reicht, zeigt sich spätestens mit dem Wochenschluss am Sonntag. Die Stimmung jedenfalls bleibt gedrückt: Der Fear & Greed Index steht mit 11 Zählern bei “extremer Angst”. Wieso das auch ein Kaufsignal sein kann, haben wir hier erklärt: Bitcoin kaufen: Selbst Selfmade-Milliardär Warren Buffett würde jetzt zuschlagen.