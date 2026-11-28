Bitcoin notiert erneut unter 60.000 US-Dollar, doch bei Aktien und Co. geht es wieder bergauf. Woran das liegen kann – und warum am morgigen Sonntag eine Serie weitergehen könnte.

Bitcoin-Kurs kratzt an 60.000 US-Dollar: Warum Anleger jetzt auf den Sonntag blicken

Bitcoin-Kurs kratzt an 60.000 US-Dollar: Warum Anleger jetzt auf den Sonntag blicken

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin kämpft um die 60.000 US-Dollar-Marke und könnte eine Verlustserie beenden. â³

Anleger blicken gespannt auf den Wochenschluss am Sonntag. â³

Während Bitcoin fällt, zeigen Aktienmärkte eine positive Entwicklung. â³

Große Adressen akkumulieren BTC, trotz des aktuellen Preisrückgangs. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Kurz sah es so aus, als könnte der Bitcoin-Kurs seine Verlustserie der vergangenen Wochen brechen. Denn: Am gestrigen Freitag kletterte die Krypto-Leitwährung zeitweise auf rund 61.600 US-Dollar, das Wochenplus hätte die siebte Verlustwoche in Folge beendet. Doch zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Bitcoin wieder bei 59.500 US‑Dollar und damit unter dem Wochenschluss vom vergangenen Samstag. Schließt die Woche so, wäre es die achte in Folge.

Aktien ziehen Bitcoin davon

An den Aktienmärkten läuft es dagegen deutlich besser. S&P 500, Nasdaq 100 und der Dow Jones liegen auf Wochensicht jeweils rund vier Prozent im Plus, getragen von KI- und Chipwerten. Auch Gold und Silber legten kräftig zu.

Bitcoin steuert dagegen auf ein Monatsminus von rund 25 Prozent zu, das größte seit Juni. Den kurzen Sprung am Freitag verdanken Anleger vor allem erzwungenen Liquidationen von Short-Positionen. Am Optionsmarkt bleibt die Vorsicht der Anleger sichtbar: Der meistgehandelte Kontrakt ist eine Absicherung auf 50.000 US-Dollar zu 25. Dezember.

ETF-Anleger verkaufen – doch es gibt noch Hoffnung

Bei den Bitcoin ETFs in den USA fehlen inzwischen weiter die Käufer. Am gestrigen Freitag kam es zu Abflüssen im Wert von 389 Millionen US-Dollar, der achte Handelstag mit Abflüssen in Folge.

Ganz anders verhalten sich große Adressen. Analyst Quinten Francois verweist auf Wale mit 1.000 bis 10.000 BTC: “Sie haben zwischen dem 30. September und dem 21. November weitere 121.117 BTC hinzugefügt.” Das entspreche “über sieben Milliarden US-Dollar”. Bemerkenswert sei der Zeitpunkt: “Historisch hat diese Gruppe ihre Bestände in sieben der letzten neun vierten Quartale reduziert.” Diesmal ist es anders: “Sie akkumulieren, während Bitcoin seit Ende September fast 30 Prozent im Minus liegt.”

Bitcoin whales holding between 1,000 and 10,000 $BTC added another 121,117 $BTC between September 30 and November 21.



That’s over $7 BILLION worth of Bitcoin.



Historically, this group reduced its holdings in 7 of the last 9 fourth quarters.



This time they’re accumulating while… pic.twitter.com/2vDXDVjIca — Quinten (@QuintenFrancois) November 28, 2026

Ob das reicht, zeigt sich spätestens mit dem Wochenschluss am Sonntag. Die Stimmung jedenfalls bleibt gedrückt: Der Fear & Greed Index steht mit 11 Zählern bei “extremer Angst”. Wieso das auch ein Kaufsignal sein kann, haben wir hier erklärt: Bitcoin kaufen: Selbst Selfmade-Milliardär Warren Buffett würde jetzt zuschlagen.



