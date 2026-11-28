XRP-Halter fordern, dass Ripple seine 31,1 Milliarden XRP im Escrow verbrennt. Doch warum? Und welche Auswirkungen hat das auf den Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Halter fordern die Verbrennung von 31,1 Milliarden XRP bis 2027.

Ex-Ripple-CTO warnt vor den Folgen einer erzwungenen Code-Änderung.

Aktueller XRP-Kurs zeigt Anzeichen von Schwäche und Konsolidierung. â³

Prognosen deuten auf mögliche Kursbewegungen zwischen 0,75 und 1,20 US-Dollar hin. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

XRP-Halter machen Druck auf Ripple. In einem offenen Brief vom 16. November fordert die Initiative “Make XRP Great Again”, die Menge von 31,1 Milliarden XRP im Escrow-Konto von Ripple bis Ende März 2027 zu verbrennen. Der Tron ist scharf: “Die Zeit für weitere Verzögerungen ist vorbei.”

Ex-Ripple-CTO widerspricht dem XRP-Antrag

Könnten die Validatoren den Burn per Code-Änderung erzwingen? Nein, sagt Ex-CTO David Schwartz auf X. Wer das versuche, würde sich “faktisch vom Netzwerk isolieren”. Auch eine Mehrheit von über 80 Prozent ändere daran nichts: “Sie können nur diejenigen, die nicht einverstanden sind, nicht zwingen mitzuziehen.” Und: “Es gibt überhaupt keinen Zwangsmechanismus.”

XRP notiert aktuell bei 0,93 US-Dollar und liegt im Monatsvergleich fast 30 Prozent im Minus. Am 1. Dezember folgt die nächste routinemäßige Escrow-Freigabe. Wie stark das Angebot den Kurs belastet, zeigt ein Blick auf den Chart.

XRP-Kurs: Was Anleger jetzt wissen müssen

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,9558 USD (höchstes High der letzten Kerzen) und 0,9356 USD (tiefstes Low), der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,9416 USD. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Schlusskurs von vor 24 Stunden (0,9525 USD). Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 59.684.449.671 USD.

XRP sinkt weiter I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert leicht unter dem EMA-20 (0,9468 USD) und zeigt zuletzt eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Nahe Unterstützungsniveaus sind 0,9356 USD (tagesnahe Spanne) und 0,923412 USD (Fibonacci), Widerstände bei 0,9468 USD (EMA-20) und 0,9786 USD (letztes Hoch). Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Markt befindet sich in Konsolidierungsphase

Der RSI liegt bei rund 44,08 und befindet sich damit im schwachen Bereich ohne klares Überverkauft-Signal. Das Histogramm zeigt verringerte negative Balken, was auf nachlassenden Abwärtsdruck und eine leichte Stabilisierung des Momentums hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,0873 USD und signalisiert moderate, aber abnehmende Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer kurzfr. Konsolidierungsphase um das Mittlere Band mit normaler Spannung.

XRP-Prognose: Das erwartet den Kurs jetzt

Neutrales Szenario: Seitwärts zwischen 0,92 und 0,99 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent ist eine Seitwärtsphase das wahrscheinlichste Szenario. XRP würde sich dann zwischen 0,92 und 0,99 US-Dollar bewegen. Nach oben begrenzt der EMA-20 bei 0,9468 US-Dollar, nach unten stützen das Fibonacci-Level bei 0,9234 US-Dollar und das untere Bollinger-Band bei 0,8944 US-Dollar. Typisch für dieses Szenario wäre ein RSI zwischen 40 und 50, ein Kurs, der um den EMA-20 pendelt, und ein Bollinger-Band, das moderat breit bleibt. Hinfällig wird es bei einem Anstieg über 1,03 US-Dollar.

Bullishes Szenario: Ausbruch bis 1,20 US-Dollar

Die Chance auf einen Ausbruch nach oben liegt bei 30 Prozent. Voraussetzung ist, dass XRP die Zone zwischen 0,98 und 1,03 US-Dollar nachhaltig überwindet und darüber schließt, idealerweise bei steigendem Volumen. Der EMA-20 bei 0,9468 US-Dollar würde dann von einem Widerstand zur Unterstützung. Als erstes Ziel gilt 1,03 US-Dollar, darüber ist Raum bis 1,20 US-Dollar. Ein RSI über 50 würde das Szenario bestätigen. Fällt XRP dagegen unter 0,92 US-Dollar, ist es vom Tisch.

Bearishes Szenario: Rutsch Richtung 0,75 US-Dollar

Mit 20 Prozent ist ein weiterer Rückgang das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Auslöser wäre ein Bruch des Fibonacci-Levels bei 0,9234 US-Dollar bei steigendem Abwärtsvolumen. Schließt XRP zudem unter dem unteren Bollinger-Band bei 0,8944 US-Dollar und fällt der RSI unter 40, rückt die Zone zwischen 0,89 und 0,75 US-Dollar in den Fokus. Entkräftet wäre das Szenario mit einer Rückkehr über 0,98 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.