Für Julian Hosp waren TenX und Cake zwei Erfolgsgeschichten, für Anleger nicht. Was die neue Amazon-Doku über den einstigen Bitcoin-Pionier erzählt – und was sie auslässt.

Vom “Blockchain-Pionier” zum Bitcoin-Kritiker: Was bleibt von Julian Hosp?

Vom “Blockchain-Pionier” zum Bitcoin-Kritiker: Was bleibt von Julian Hosp?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Julian Hosp, einst Krypto-Pionier, hat sich von Bitcoin-Kritikern distanziert und seine Sichtweise grundlegend verändert. â³

Seine Karriere umfasst zwei erfolgreiche Startup-Exits und eine bemerkenswerte Wandlung hin zu familiären Werten und KI-Investitionen. â³

Zwei erfolgreiche Startup-Exits: So steht es in der X-Bio von Dr. Julian Hosp, gleich neben “CIO @ Family-Office” und “Medical Doctor”. Angeheftet hat er den Link zu einer Amazon-Prime-Doku über sich selbst. Ein paar Posts weiter vergleicht er Bitcoiner mit einem Cargo-Kult.

Wie passt das alles zusammen? Ein Abgleich der Doku mit seiner öffentlichen Vergangenheit zeigt, wo seine heutige Erzählung von früheren Aussagen und den bekannten Fakten abweicht.

Hosp: Arzt, Kitesurfer, Krypto-Millionär

Die Folge “Blockchain-Pionier Julian Hosp” markierte am 6. November den Startschuss der zweiten Staffel von “Deutschland, deine Unternehmer” auf Amazon Prime.

Sie erzählt die bekannte Geschichte des Innsbrucker Arztes und Profi-Kitesurfers, der 2012 nach Hongkong zieht, um Unternehmer zu werden. Dort kommt er 2014 erstmals ernsthaft mit Blockchain in Berührung und lernt seine späteren Mitgründer kennen. Im Juni 2015 starten die drei dann in Singapur das Krypto-Startup OneBit, das später zu TenX wird.

Wie gut das für ihn ausgegangen ist, sagt Hosp in der Doku ganz offen:

Ich hab mit Krypto mehr als 100 Millionen Dollar verdient, es ist deutlich mehr heute als 100 Millionen.

Der neue Hosp?

Heute ist Hosp Familienvater von drei Söhnen und arbeitet 40 statt 80 bis 90 Stunden pro Woche. Statt einer Krypto-Firma führt er ein Family Office, das unter anderem auf KI setzt und laut Doku bei Perplexity und Mistral AI investiert ist.

Den Wendepunkt markiert nach eigener Erzählung ein einschneidendes Erlebnis in der Phase nach dem Ausstieg bei Cake. Bei einem Ausflug auf eine Rennstrecke in Frankreich zum 30. Geburtstag eines Freundes und Mitarbeiters fing sein Auto Feuer. Er kam glimpflich davon, definiert Erfolg seither aber anders.

“Du musst nicht 100 Millionen Dollar haben, […] du musst nicht den Privatjet haben”, sagt er heute. Genau das hat er früher als Erfolg definiert, und er hat es bekommen. Es wäre jedoch rückblickend ein großer Misserfolg für ihn gewesen, all das zu haben, aber nicht die Momente mit Familie und Freunden, “die teilweise komplett ohne Geld funktionieren”.

TenX-Rauswurf wird zum “erfolgreichen Exit”

TenX war 2017 eines der großen ICO-Projekte. Über 200.000 ETH kamen zusammen, damals rund 80 Millionen US-Dollar. Im Januar 2019 trat Hosp überraschend als Präsident zurück.

In der Doku klingt der Abschied wie ein Hinterhalt. Am 3. Januar sei er aus dem Weihnachtsurlaub zurück ins Büro gekommen, und die Stimmung sei irgendwie anders gewesen. Die Mitgründer hätten in seiner Abwesenheit “meinen kompletten Exit vorbereitet […] und ich war eigentlich vor fertigen Tatsachen gestellt”.

Kurz darauf kam auf Reddit der Verdacht auf, er habe vor dem Rücktritt rund 2,2 Millionen PAY-Token verkauft. Hosp sprach von üblichen Verkäufen für die Steuer, ein Fehlverhalten wurde ihm nicht nachgewiesen.

Bemerkenswert bleibt der Zeitpunkt der Verkäufe. Laut den damaligen On-Chain-Analysen gingen die Token zwischen dem 26. und 31. Dezember an die Börse Bittrex, also kurz bevor Hosp am 3. Januar nichtsahnend ins Büro gekommen sein will.

Seinen Umgang mit der Situation beschreibt er in der Doku ziemlich schonungslos: “Ich habe damals aus meiner Sicht alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können.” Medial sei es “brutal” gewesen, “von CNBC bis hin zur Tiroler Tageszeitung”.

Ein paar Minuten später klingt dieselbe Geschichte ganz anders. Der eben noch beklagte Hinterhalt seiner Mitgründer ist plötzlich ein Geschäftserfolg: “Ich wurde damals 2019 für Millionen rausgekauft, und das war so dieser erste erfolgreiche Exit.”

Dabei hatte Hosp im Interview mit BTC-ECHO noch im Juni 2022 erklärt, es sei “unbestritten”, dass er “vor die Tür gesetzt wurde” und “keinen Cent bekommen” habe. Für Millionen rausgekauft oder leer ausgegangen? Beides zugleich passt nicht zusammen.

Für die damaligen Anleger war TenX alles andere als ein Erfolg, auch wenn Hosp am Ende schon nicht mehr an Bord war. Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard schaltete TenX 2020 seine Karten ab, der PAY-Token ist heute so gut wie nichts mehr wert.

Cake: Exit Nummer zwei

Noch 2019 gründete Hosp mit dem früheren TenX-Entwickler U-Zyn Chu die Plattform Cake DeFi. Das Angebot umfasste Staking, Lending und Liquidity Mining. Das Unternehmen wuchs schnell, die Probleme auch. Im Januar 2022 veröffentlichte die BaFin einen Warnhinweis wegen des Verdachts unerlaubter Finanzdienstleistungen.

Im Juni 2023 benannte sich Cake DeFi in Bake um, die alte Domain cake.io wurde eingestellt. Kurz darauf verschwand der Warnhinweis der BaFin.

Hosp wertete das als Bestätigung seiner Sicht, die Behörde begründete es nüchterner: Die Warnung treffe nicht mehr zu, weil es cake.io nicht mehr gebe. Zugleich prüfte sie, ob nun über die neue Domain bake.io unerlaubte Geschäfte betrieben werden.

Ende 2023 wurde Personal abgebaut, Hosp und Chu zerstritten sich öffentlich. Nach monatelangem Gezerre um die Anteile hatte Hosp 2024 schließlich allein das Sagen und verkaufte das Geschäft im Dezember an GS Fintech.

In der Doku legt Hosp Wert darauf, diese Darstellung richtigzustellen. Ein Firmenverkauf sei das nicht gewesen, sondern ein “Asset Purchase Agreement”. Und wie viel ihm am Ende davon blieb? “Sehr schwer zu erklären.” Das ist also der zweite erfolgreiche Exit aus Hosps X-Bio.

Aus Anlegersicht fiel das Fazit auch hier ernüchternd aus. Der DFI-Token der eng mit Cake verbundenen DeFiChain sank von seinem Allzeithoch von knapp 4 Euro auf rund 0,001 Euro, im April 2026 stellte Bake unter neuem Eigentümer den Betrieb ein.

Wie steht Hosp heute zu Bitcoin?

Auf seiner Website hebt Hosp noch heute hervor, wie er 2021 im Livestream Bitcoin für zehn Millionen Dollar am Allzeithoch verkaufte. Das habe die “beeindruckenden Möglichkeiten” von Kryptowährungen für “unsere finanzielle Freiheit” gezeigt.

Zwei Jahre später ändert sich sein Ton. Wie er 2023 im Gespräch mit BTC-ECHO erklärte, müsse etwas auf Bitcoin aufgebaut werden, sonst werde es “langfristig immer mehr verlieren”. Bitcoin sei “sonst nicht wirklich nützlich”.

Inzwischen äußert er sich nicht mehr regelmäßig zu Bitcoin und Krypto, wenn, dann aber deutlich. So verkündete er etwa am 21. November auf X, bereits Anfang 2025 seine verbliebenen BTC-Bestände verkauft zu haben, und verglich Bitcoiner im selben Atemzug mit einem großen “Cargo-Kult”. Verdient habe er mit diesen Verkäufen mehr als, na klar, 100 Millionen US-Dollar. Überprüfen lässt sich das nicht.

I bought Bitcoin in 2015 at 500 USD a pop. I sold all of it in early 2025, right when Trump took office, at over 100,000 USD a pop. Made more than 100 million USD on that.

In den Kommentaren zu seinem Post auf den Sinneswandel angesprochen, entgegnet er: “Fakten haben sich geändert, also ich auch meine Meinung. Nur Leute die gerne Geld verlieren, wie eben Bitcoiner, machen das nicht und halten an ihrer Sekte fest.” Wie er in einem weiteren X-Beitrag am selben Tag erklärt, sei er eben pragmatisch und nicht dogmatisch.

Viel Echo bekommt er für diese Aussagen nicht, die meisten Posts bleiben bei ein paar Dutzend Likes.

Nach Krypto jetzt KI?

Dass ihm seine Familie heute wichtiger ist als der nächste Deal, kann man Hosp abnehmen. Die eigenen Fehler sieht er dagegen vor allem bei Auftreten und Kommunikation. Was TenX und Cake für ihre Anleger bedeutet haben, spart die Doku weitgehend aus.

Ob nun tatsächlich Ruhe einkehrt, bleibt abzuwarten. Über sein Family Office ist Hosp bereits in KI investiert und schwärmt in der Doku regelrecht von der Technik, weil sie ohne emotionale Bindung von heute auf morgen umdenken könne. Eine Fähigkeit, die man ihm zumindest beim Thema Bitcoin auch bescheinigen kann.

Eine neue Firma sei vorerst nicht geplant, da er sich im Moment aufs Private konzentriere. Ganz ausschließen möchte er die Möglichkeit dennoch nicht: “Vielleicht, wie gesagt, komm ich in sechs Monaten mit ner neuen Business-Idee daher.”