Hinter den Kulissen arbeitet Chainlink an einem Mechanismus, der die eigenen Einnahmen beim Token ankommen lassen soll. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie weit das trägt.

Chainlink im Check: Kommt der Erfolg je beim Token an?

Chainlink im Check: Kommt der Erfolg je beim Token an?

Kaum ein Krypto-Projekt kann eine solche Partnerliste vorweisen wie Chainlink, denn von Swift bis Euroclear setzen inzwischen fast alle Finanzriesen auf die Oracle-Infrastruktur. Seit Beginn des Jahres 2026 gibt es sogar zwei börsengehandelte Fonds in den USA und seit Anfang November führt auch der Broker Charles Schwab mit seinen 40 Millionen Konten LINK im Angebot. Doch bisher kommt davon wenig an, denn bei 9,24 US-Dollar dümpelt der LINK-Kurs auf dem gleichen Niveau wie schon im Sommer. Geschuldet ist das unter anderem der Gesamtmarktstimmung und natürlich auch Bitcoin, der zuletzt ebenfalls die Sommerniveaus testete. Was allerdings im Hintergrund passiert, um das Projekt zu stärken, lässt viele Anleger weiter an LINK festhalten. Einer der Gründe dafür ist ein Mechanismus, der seit über einem Jahr vorangebracht wird.

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